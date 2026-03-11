تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الصليب الاحمر ينعى المسعف يوسف عساف

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:57
A-
A+
الصليب الاحمر ينعى المسعف يوسف عساف
الصليب الاحمر ينعى المسعف يوسف عساف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نعى الأمين العام في الصليب الأحمر اللبناني المسعف يوسف عساف، الذي استشهد متأثراً  بجراحه أثناء تأديته واجبه الإنساني في خدمة الناس وإنقاذ الأرواح.

لقد كان يوسف واحداً من أولئك المسعفين الذين اختاروا أن يقفوا إلى جانب الإنسان في لحظات ضعفه وألمه، حاملاً شعار الإنسانية والحياد، ومؤمناً بأن مهمة المسعف هي الوصول إلى كل محتاج للمساعدة دون تمييز، وفي أصعب الظروف وأكثرها خطورة.

إن استشهاد يوسف يذكّر مجدداً بحجم التضحيات التي يقدمها مسعفو ومتطوعو الصليب الأحمر اللبناني، الذين يعملون في الميدان مدفوعين بقيم إنسانية راسخة، واضعين حياتهم في خدمة إنقاذ حياة الآخرين.

ويؤكد الصليب الأحمر اللبناني أن المسعفين والطواقم الطبية هم عامل إنساني محايد، وأن حمايتهم واحترام عملهم يشكّل التزاماً قانونياً وأخلاقياً تفرضه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً في أوقات النزاعات.

وإذ يودّع الصليب الأحمر اللبناني أحد مسعفيه الذين جسّدوا معنى التضحية والالتزام الإنساني، يتقدم بأحر التعازي من عائلته وزملائه، مؤكداً أن رسالة الإنسانية التي حملها يوسف ستبقى حاضرة في مسيرة المسعفين الذين سيواصلون أداء واجبهم أينما كان الإنسان بحاجة إلى المساعدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف اسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال عملية إنقاذ.. إستهداف إسرائيلي يطالُ مسعفين من الصليب الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط الشهيد المسعف حسين ابراهيم فارس من بلدة وادي جيلو
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الصحية الإسلامية: 15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

القانون الدولي الإنساني

الصليب الأحمر

الأمين العام

يوسف عساف

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-11
Lebanon24
05:55 | 2026-03-11
Lebanon24
05:47 | 2026-03-11
Lebanon24
05:44 | 2026-03-11
Lebanon24
05:35 | 2026-03-11
Lebanon24
05:26 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24