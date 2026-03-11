تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إنذار إسرائيلي لسكان 6 قرى جنوبية: غادروا فورًا
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا لسكان
جنوب لبنان
في القرى التالية: ياطر، القليلة (صور)، كفرا (بنت جبيل)، جبال البطم، مجدل زون، والحنية (صور).
وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي
ادرعي
أن نشاطات
حزب الله
تجبر الجيش على العمل ضده.
وطلب من السكان إخلاء هذه القرى فورا.
