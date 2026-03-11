إنذار إسرائيلي لسكان 6 قرى جنوبية: غادروا فورًا

وجّه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا لسكان في القرى التالية: ياطر، القليلة (صور)، كفرا (بنت جبيل)، جبال البطم، مجدل زون، والحنية (صور).



وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أن نشاطات تجبر الجيش على العمل ضده.

وطلب من السكان إخلاء هذه القرى فورا.





