"أبناء بيروت": لا يجوز أن تتحول بيروت إلى ملاذ لأي حزب أو جماعة

أضاف البيان:" إن بيروت تشكّل في الوقت الراهن أكبر حاضنة لإخوتنا ، ووجود قيادات من أو أي فصيل تابع له ضمن هذه البيئة يشكّل خطرًا على أهالي المناطق المضيفة وعلى النازحين المقيمين فيها. لقد كانت بيروت دائمًا مدينة للحياة والعيش الواحد والمشترك، ولا يجوز أن تتحول أحياؤها السكنية إلى ملاذ لأي حزب أو جماعة، أو أن تصبح أهدافًا للعدو ".تابع البيان:" وعليه، ندعو دار الفتوى ومحافظ بيروت وبلدية بيروت إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه التطورات واتخاذ موقف واضح ومسؤول. كما نطالب بإصدار بيان وتوجيهات واضحة تتعلق بتأجير وبيع العقارات في بيروت، بما يحفظ الطابع المدني والآمن لأحيائها، ويمنع استغلالها من قبل أي جهات مسلحة".كما يجب أن يكون الموقف واضحًا بأن بيروت لن تكون جزءًا من أي صراع أو دائرة عنف، ولن نقبل بوجود أي ميليشيات أو عناصر مسلحة أو حزبية قيادية قد تجعل أحياءها هدفًا للقصف أو الاعتداءات. إن وجود أي جهات مسلحة داخل الأحياء السكنية يعرّض المدنيين الأبرياء للخطر، ويهدد أمن المجتمع بأكمله".أضاف:" إن حماية أهلنا وأحيائنا، والحفاظ على أمن بيروت واستقرارها، يجب أن تبقى أولوية قصوى، ويتطلب ذلك موقفًا واضحًا وإجراءات حازمة لضمان بقاء مناطقنا أماكن آمنة للمدنيين، بعيدًا عن الصراعات والعنف".وختم البيان:" وندعو جميع القيادات والمؤسسات المجتمعية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل المشترك من أجل صون أمن بيروت وكرامة أهلها، والحفاظ على طابعها المدني الآمن.ونسأل الله تعالى أن يحمي مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان، وأن يُطِلَّ المبارك بالأمن والأمان والسلام على لبنان والمنطقة".