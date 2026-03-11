تكتيك إسرائيلي جديد ضد لبنان.. "ترهيب وبلبلة"

التهديدات التي يُعلن عنها المُتحدث باسم الجيش بقصف مبانٍ أو مناطق في ، لم تعُد محصورة في إطار شن أعمال حربية فحسب، بل ارتبطت أيضاً بحربٍ نفسية يخوضها الجيش الإسرائيليّ ضد المدنيين.



وقالت مصادر أمنية لـ" " إنّ الشلل الذي يُصيب المناطق المهددة كبير بعد حصول التهديدات التي تطالها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يُطلق تهديداً في ساعة ما ويجعل الجميع ينتظر توقيت تنفيذه والذي يبدو أنه يطولُ جداً.



المسألة هذه حصلت، أمس الثلاثاء، حينما هدّد بقصف مبانٍ في ، إذ أطلق أدرعي تهديده صباحاً حتى استمرّ ترقب الضربة حتى مُنتصف الليل وصولاً إلى ساعات صباح الأربعاء.



المسألةُ هذه تكررت أيضاً بشأن تهديد مباني "القرض الحسن"، إذ انضمّ في إلى سلسلة المباني المهددة قبل يومين، فيما الأسواق مشلولة تحسباً لأي ضربة متوقعة في أي وقت.



وفعلياً، فإن الجيش الإسرائيلي يمارسُ الضغط النفسي على المجتمعات الداخلية، ويجعلها متوترة ومتأهبة فيما يعمل على شل الأوساط الاقتصادية والمدنية أيضاً، ما يمثلُ ترهيباً موصوفاً وفي الوقت نفسه استنزافاً للمواطنين وللقوى الأمنية.