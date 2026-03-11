تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تكتيك إسرائيلي جديد ضد لبنان.. "ترهيب وبلبلة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
التهديدات التي يُعلن عنها المُتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
بقصف مبانٍ أو مناطق في
لبنان
، لم تعُد محصورة في إطار شن أعمال حربية فحسب، بل ارتبطت أيضاً بحربٍ نفسية يخوضها الجيش الإسرائيليّ ضد المدنيين.
وقالت مصادر أمنية لـ
"
لبنان24
"
إنّ الشلل الذي يُصيب المناطق المهددة كبير بعد حصول التهديدات التي تطالها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يُطلق تهديداً في ساعة ما ويجعل الجميع ينتظر توقيت تنفيذه والذي يبدو أنه يطولُ جداً.
المسألة هذه حصلت، أمس الثلاثاء، حينما هدّد بقصف مبانٍ في
حارة صيدا
، إذ أطلق أدرعي تهديده صباحاً حتى استمرّ ترقب الضربة حتى مُنتصف الليل وصولاً إلى ساعات صباح الأربعاء.
المسألةُ هذه تكررت أيضاً بشأن تهديد مباني "القرض الحسن"، إذ انضمّ
مكتب الجمعية
في
صيدا
إلى سلسلة المباني المهددة قبل يومين، فيما الأسواق مشلولة تحسباً لأي ضربة متوقعة في أي وقت.
وفعلياً، فإن الجيش الإسرائيلي يمارسُ الضغط النفسي على المجتمعات الداخلية، ويجعلها متوترة ومتأهبة فيما يعمل على شل الأوساط الاقتصادية والمدنية أيضاً، ما يمثلُ ترهيباً موصوفاً وفي الوقت نفسه استنزافاً للمواطنين وللقوى الأمنية.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"كفى": خطوة قضائية تُنهي استخدام الإقامة كوسيلة ترهيب ضدّ العاملات المنزليات المهاجرات
Lebanon 24
"كفى": خطوة قضائية تُنهي استخدام الإقامة كوسيلة ترهيب ضدّ العاملات المنزليات المهاجرات
11/03/2026 14:15:26
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجاريك: لضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات اليونيفيل في لبنان
Lebanon 24
دوجاريك: لضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات اليونيفيل في لبنان
11/03/2026 14:15:26
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11/03/2026 14:15:26
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجاريك: نؤكد مجددا ضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
دوجاريك: نؤكد مجددا ضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
11/03/2026 14:15:26
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مكتب الجمعية
الإسرائيلي
حارة صيدا
باسم ال
لبنان24
صيدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بري بحث مع سلام واندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين
Lebanon 24
بري بحث مع سلام واندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين
08:14 | 2026-03-11
11/03/2026 08:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق اللبنانيّة
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق اللبنانيّة
08:11 | 2026-03-11
11/03/2026 08:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرحلات... بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"
Lebanon 24
بشأن الرحلات... بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"
07:58 | 2026-03-11
11/03/2026 07:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل قرداحي وسفير لبنان السابق في قبرص
Lebanon 24
الراعي استقبل قرداحي وسفير لبنان السابق في قبرص
07:52 | 2026-03-11
11/03/2026 07:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:14 | 2026-03-11
بري بحث مع سلام واندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين
08:11 | 2026-03-11
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق اللبنانيّة
08:03 | 2026-03-11
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
07:58 | 2026-03-11
بشأن الرحلات... بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"
07:52 | 2026-03-11
الراعي استقبل قرداحي وسفير لبنان السابق في قبرص
07:49 | 2026-03-11
المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 14:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24