تكتيك إسرائيلي جديد ضد لبنان.. "ترهيب وبلبلة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 05:07
تكتيك إسرائيلي جديد ضد لبنان.. ترهيب وبلبلة
التهديدات التي يُعلن عنها المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقصف مبانٍ أو مناطق في لبنان، لم تعُد محصورة في إطار شن أعمال حربية فحسب، بل ارتبطت أيضاً بحربٍ نفسية يخوضها الجيش الإسرائيليّ ضد المدنيين.
 

وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ الشلل الذي يُصيب المناطق المهددة كبير بعد حصول التهديدات التي تطالها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يُطلق تهديداً في ساعة ما ويجعل الجميع ينتظر توقيت تنفيذه والذي يبدو أنه يطولُ جداً.
 

المسألة هذه حصلت، أمس الثلاثاء، حينما هدّد بقصف مبانٍ في حارة صيدا، إذ أطلق أدرعي تهديده صباحاً حتى استمرّ ترقب الضربة حتى مُنتصف الليل وصولاً إلى ساعات صباح الأربعاء.
 

المسألةُ هذه تكررت أيضاً بشأن تهديد مباني "القرض الحسن"، إذ انضمّ مكتب الجمعية في صيدا إلى سلسلة المباني المهددة قبل يومين، فيما الأسواق مشلولة تحسباً لأي ضربة متوقعة في أي وقت.
 

وفعلياً، فإن الجيش الإسرائيلي يمارسُ الضغط النفسي على المجتمعات الداخلية، ويجعلها متوترة ومتأهبة فيما يعمل على شل الأوساط الاقتصادية والمدنية أيضاً، ما يمثلُ ترهيباً موصوفاً وفي الوقت نفسه استنزافاً للمواطنين وللقوى الأمنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"كفى": خطوة قضائية تُنهي استخدام الإقامة كوسيلة ترهيب ضدّ العاملات المنزليات المهاجرات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
دوجاريك: لضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات اليونيفيل في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
دوجاريك: نؤكد مجددا ضرورة وقف أي ترهيب أو تدخل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24

