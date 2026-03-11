تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية


لبنان

لقاءات اغاثية وديبلوماسية وسياسية في قصر بعبدا

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:14
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا اغاثية وديبلوماسية وسياسية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية
على الصعيد الاغاثي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد واطلع منها على عمل الوزارة والإدارات المختصة والاهتمام بالنازحين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، لاسيما لجهة الايواء وتوفير الادوية والغذاء، مع بدء وصول مساعدات عاجلة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة السيد فقالت:"هدف زيارتي الى قصر بعبدا اليوم هو ان اضع  فخامة  رئيس الجمهورية في صورة آخر المستجدات المتعلقة بخطة الاستجابة لوضع النزوح في مختلف انحاء لبنان. بداية، شرحنا لفخامته تفاصيل الخطة، ثم عرضنا للاعداد والأرقام.  هناك تقريبا 780 الف نازح مسجلين عبر المنصة التي اطلقناها mosa-relief.com، 120 الف نازح في مراكز الايواء منتشرين في كل انحاء لبنان، وطبعا الضغط الأكبر هو على منطقة بيروت وجبل لبنان."
 اضافت: "تطرقنا خلال اللقاء الى حجم  التحديات التي نواجهها وفي الوقت ذاته الى المساعدات التي تصل الى لبنان. وقد وصلت بالامس اول طائرة عبر الجسر الجوي الانساني من الاتحاد الأوروبي واستلمناها في مطار رفيق الحريري، وهي تحمل مساعدات للاطفال وادوية، وسيتم توزيعها على اربعماية الف نازح عبر مراكز الايواء . كما تطرقنا الى باقي المساعدات، والى الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مع الدول لمساعدة لبنان في ظل هذه الاوضاع. "
وختمت الوزيرة السيد:"هناك الكثير من التحديات،  لكن الدولة تقف الى جانب الناس وهذا من واجبنا، وكل اجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات هي في حالة استنفار  للوقوف الى جانب الناس ومساعدتهم في اسرع وقت ليتمكنوا من مواجهة وضع النزوح والعودة قريبا الى بيوتهم."
سئلت: هل هناك تجاوب اقليمي ودولي كاف من قبل المنظمات لتقديم المساعدة الى لبنان؟ وهل سنرى قريبا الجسر الجوي الخليجي او العربي في هذا الاطار؟
اجابت: نعم. كما ذكرت لقد وصلت امس اول طائرة في اطار هذا الجسر الجوي وستصل  مساعدات اليوم من الاردن عبر البر،  كما ستصل طائرة غدا من فرنسا. ونحن نتوقع ان تصل مساعدات بشكل يومي.
الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني
وفي الإطار الاغاثي أيضا، استقبل الرئيس عون الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة الذي اطلعه على جهوزية الصليب الأحمر اللبناني بمختلف اقسامه لمواكبة التطورات الأمنية المستجدة، مشيرا الى وجود 12 ألف متطوع في الصليب الأحمر بينهم خمسة الاف مسعف ينتشرون في كل الأراضي اللبنانية ومزودين بسيارات الإسعاف والتجهيزات الكاملة. كما يعنى الصليب الأحمر بتقديم مساعدات الإغاثة والايواء والصحة الأولية والدعم النفسي، إضافة الى تأمين وحدات الدم للمستشفيات والمحتاجين.
ونوه الرئيس عون بدور الصليب الأحمر اللبناني والمؤسسات الاسعافية الأخرى والتضحيات التي يقدمها العاملون فيها خصوصا في الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان. وقدم الرئيس عون تعازيه باستشهاد المسعف يوسف عساف الذي سقط خلال عمله مع رفاقه لانتشال عدد من الشهداء والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي لبلدة مجدل زون، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.
سفير كندا
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير كندا في لبنان السيد      Gregory Galligan    واطلعه على آخر التطورات في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان. كما وضعه في صورة الاتصالات التي يجريها الرئيس عون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، والمبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية قبل يومين لوقف التصعيد وردود الفعل عليها. واكد السفير الكندي متابعة بلاده للمستجدات ودعمها للجهود التي يبذلها الرئيس عون والحكومة، مشيرا الى استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني.
سفير اوستراليا
كذلك استقبل الرئيس عون سفير اوستراليا في لبنان السيد      Andrew Barnes  في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان الذي استمر اربع سنوات. وكانت مناسبة تم خلالها عرض الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لوقف التصعيد. واكد السفير الاوسترالي دعم بلاده للبنان في هذه الظروف الدقيقة.
وشكر الرئيس عون السفير   Barnes على ما بذله من جهود  خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات بين لبنان واوستراليا في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.
النائب وائل بو فاعور
سياسيا، استقبل الرئيس عون عضو اللقاء الديموقراطي  النائب وائل بو فاعور واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة على الصعيدين السياسي والأمني ومواقف الأطراف منها.
 
المدير العام لامن الدولة
وفي قصر بعبدا، اطلع الرئيس عون من المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندوس على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما لجهة مكافحة الفساد ومؤازرة الإدارات المعنية في منع الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية والضرورية للمواطنين، واستغلال البعض للأوضاع الأمنية المضطربة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
