الحرارة إلى ارتفاع.. إليكم حال الطقس خلال الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر، ويتكوّن الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة أحيانا، خصوصا على المرتفعات وفي الداخل.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية وفوق المرتفعات الشرقية ظهر يوم الخميس، ثم يتحول بدءا من مساء الجمعة الى ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 80 كلم /س شمال البلاد ويستمر حتى نهاية الاسبوع .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بين 13 و 22، في بين 11 و 20 درجة وفي بين 6 و 17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها النهارية، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، وتنشط الرياح أحيانا، بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.



الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر، ويتكوّن الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة أحيانا، خصوصا على المرتفعات وفي الداخل.



الجمعة: غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، تتكاثف الغيوم بعد الظهر مع احتمال أمطار متفرقة مساء، يرافقها برق ورعد.



السبت: غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر، يرافقها برق ورعد وثلوج على ارتفاع 2000 متر، تنشط الرياح فتصل الى 85 كلم/س جنوب البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر .



-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س تصل أحيانا الى 70 كلم/س في المناطق الشمالية.



-الانقشاع: جيد إجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 % .



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,53



-ساعة غروب الشمس: 17,43



