كنعان: لقرار وطني جريء بتأييد مبادرة رئيس الجمهورية

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة "إكس": في هذا الظرف الكياني الصعب، نعمل من أجل كل البلدات المستهدفة بالغارات ، ولا سيما القرى الحدودية التي تعيش درب جلجلتها وتدفع ثمن حرب لم تخترها، كما سواها من البلدات المستهدفة، وقد سقط كاهن رعية القليعة الخوري بيار الراعي فيها التمسك بالأرض. وندعو إلى التكاتف، كنيسةً وأحزاباً وسياسيين، للوقوف إلى جانب أهلها فعلاً لا قولاً.



إننا ومع تجديد مطالبة بالإيفاء بالتزاماته تجاه وجيشه، نؤكد دعم الجيش والقوى الشرعية في تنفيذ قرارات الدولة لحماية اللبنانيين جميعاً، لأن المغامرة بأرواح الناس جريمة لا تُغتفر. وندعو إلى قرار وطني جريء بدعم المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، حقناً للدماء والحد من النزوح ومنعاً لتوسع الاحتلال للأراضي ".



