تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:35
A-
A+
الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح
الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43، كرمت الحركة الثقافية - أنطلياس رئيس دير مار إلياس ورئيس الحركة الأباتي الدكتور أنطوان راجح، بمبادرة من أمين عام الحركة جورج أبي صالح، والدكتورة يولا مفرج، والمحامي بطرس حبيقة.

واستهل أبي صالح التكريم بكلمة أشاد فيها بسيرة راجح "الراهب الذي جمع بين الفكر والإيمان والعمل العام"، مؤكدا أن تكريمه هو "تكريم لثقافة الالتزام". من جهتها، وصفت مفرج المحتفى به بأنه "حبة حنطة سقطت على أرض نابيه فصارت حقلاً يقتات منه كل من عرفه"، مشيدة بتناغمه بين الكهنوت والقانون والتعليم.

أما حبيقة، فأشاد بمؤلفات راجح القانونية التي أصبحت مرجعاً في القانون الكنسي، واصفاً إياه بـ"العقل الكارتازي" الذي لا يجامل ولا ينحاز. بدوره، عبر راجح عن امتنانه لرهبنته الأنطونية وأبرشيته ولمحكمته الاستئنافية، مستذكراً باستشهاد الكاهن الخوري بيار الراعي، ومؤكداً أن المحبة تغمر كل من شارك في التكريم رغم شعوره بالحرج في ظل الحرب القائمة.

وتخلل الحفل أيضاً لقاء حواري حول كتاب "فيروز وزياد" للدكتورة لينا خاطر، شارك فيه الدكتور حبيب يونس والدكتور إيلي صفير، وأداره الدكتور جوزف بشارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه جل الديب
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الاستئناف

من جهته

الخوري

الراعي

التزام

الكاهن

خوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11
Lebanon24
07:52 | 2026-03-11
Lebanon24
07:49 | 2026-03-11
Lebanon24
07:46 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24