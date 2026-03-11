الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح

ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43، كرمت الحركة الثقافية - أنطلياس رئيس دير مار إلياس ورئيس الحركة الأباتي الدكتور أنطوان راجح، بمبادرة من أمين عام الحركة أبي صالح، والدكتورة يولا مفرج، والمحامي حبيقة.



واستهل أبي صالح التكريم بكلمة أشاد فيها بسيرة راجح "الراهب الذي جمع بين الفكر والإيمان والعمل العام"، مؤكدا أن تكريمه هو "تكريم لثقافة الالتزام". من جهتها، وصفت مفرج المحتفى به بأنه "حبة حنطة سقطت على أرض نابيه فصارت حقلاً يقتات منه كل من عرفه"، مشيدة بتناغمه بين الكهنوت والقانون والتعليم.



أما حبيقة، فأشاد بمؤلفات راجح القانونية التي أصبحت مرجعاً في القانون الكنسي، واصفاً إياه بـ"العقل الكارتازي" الذي لا يجامل ولا ينحاز. بدوره، عبر راجح عن امتنانه لرهبنته الأنطونية وأبرشيته ولمحكمته الاستئنافية، مستذكراً باستشهاد ، ومؤكداً أن المحبة تغمر كل من شارك في التكريم رغم شعوره بالحرج في ظل الحرب القائمة.



وتخلل الحفل أيضاً لقاء حواري حول كتاب "فيروز وزياد" للدكتورة لينا خاطر، شارك فيه الدكتور حبيب يونس والدكتور صفير، وأداره الدكتور بشارة.



Advertisement