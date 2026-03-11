تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
نقابات العمال في الشمال تطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:44
انتقد رئيس
اتحاد نقابات العمال
المستخدمين في
لبنان
الشمالي
النقيب
شادي السيد
، في بيان، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان رغم تراجع سعر برميل
النفط
عالمياً، محملاً الحكومة مسؤولية "الفوضى" الناتجة عن عدم ضبط التسعير ومكافحة الاحتكار.
وأشار السيد إلى أن الحكومة تعهدت بإضافة 300 ألف ليرة لصالح القطاع العام وضبط سعر المازوت، إلا أنها لم تفِ بوعودها، كما أن الرقابة على الأسعار غائبة. ودعا إلى اعتماد تسعيرة يومية للمحروقات ترتبط مباشرة بالأسعار العالمية، أسوة بما كان معمولاً به سابقاً.
وشدد على ضرورة تحرك
وزارة الاقتصاد
وجهاز
أمن الدولة
لملاحقة المخالفين والمحتكرين الذين يتسببون بتخزين السلع وخلق أزمات في الأسواق، واصفاً بعض التجار بـ"الكفار" لإصرارهم على سرقة أموال الناس بطرق "وقحة"، ومؤكداً أنهم لن يسكتوا عن هذه الممارسات.
