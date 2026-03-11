تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابات العمال في الشمال تطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:44
A-
A+
نقابات العمال في الشمال تطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات
نقابات العمال في الشمال تطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، في بيان، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان رغم تراجع سعر برميل النفط عالمياً، محملاً الحكومة مسؤولية "الفوضى" الناتجة عن عدم ضبط التسعير ومكافحة الاحتكار.

وأشار السيد إلى أن الحكومة تعهدت بإضافة 300 ألف ليرة لصالح القطاع العام وضبط سعر المازوت، إلا أنها لم تفِ بوعودها، كما أن الرقابة على الأسعار غائبة. ودعا إلى اعتماد تسعيرة يومية للمحروقات ترتبط مباشرة بالأسعار العالمية، أسوة بما كان معمولاً به سابقاً.

وشدد على ضرورة تحرك وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة لملاحقة المخالفين والمحتكرين الذين يتسببون بتخزين السلع وخلق أزمات في الأسواق، واصفاً بعض التجار بـ"الكفار" لإصرارهم على سرقة أموال الناس بطرق "وقحة"، ومؤكداً أنهم لن يسكتوا عن هذه الممارسات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات العمال في الشمال يحذر من احتكار المازوت والسلع
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية أكد دعمه مطالب القطاع العام والعاملين في البلديات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية "رصاصة رحمة" في جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اتحاد نقابات العمال

جهاز أمن الدولة

وزارة الاقتصاد

شادي السيد

رئيس اتحاد

أمن الدولة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11
Lebanon24
07:52 | 2026-03-11
Lebanon24
07:49 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24