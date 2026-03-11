نقابات العمال في الشمال تطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات

انتقد رئيس المستخدمين في النقيب ، في بيان، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان رغم تراجع سعر برميل عالمياً، محملاً الحكومة مسؤولية "الفوضى" الناتجة عن عدم ضبط التسعير ومكافحة الاحتكار.



وأشار السيد إلى أن الحكومة تعهدت بإضافة 300 ألف ليرة لصالح القطاع العام وضبط سعر المازوت، إلا أنها لم تفِ بوعودها، كما أن الرقابة على الأسعار غائبة. ودعا إلى اعتماد تسعيرة يومية للمحروقات ترتبط مباشرة بالأسعار العالمية، أسوة بما كان معمولاً به سابقاً.



وشدد على ضرورة تحرك وجهاز لملاحقة المخالفين والمحتكرين الذين يتسببون بتخزين السلع وخلق أزمات في الأسواق، واصفاً بعض التجار بـ"الكفار" لإصرارهم على سرقة أموال الناس بطرق "وقحة"، ومؤكداً أنهم لن يسكتوا عن هذه الممارسات.



Advertisement