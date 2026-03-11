تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر
رئيس الأركان
إيال زامير
بتعزيز قطاع
القيادة الشمالية
ونقل
لواء غولاني
القتالي من القيادة الجنوبية إلى
الجبهة الشمالية
.
وأوضح الجيش في بيان أن القرار جاء عقب تقييم للوضع أجراه رئيس الأركان بمشاركة عدد من
القادة
العسكريين، على خلفية التطورات المرتبطة بعملية "زئير
الأسد
".
وأشار البيان إلى أنه، وبناء على تقييم الوضع الميداني، قد يتم اتخاذ قرارات إضافية لتعزيز القوات في المنطقة.
وأكد الجيش
الإسرائيلي
أنه سيواصل العمل "بحزم" ضد
حزب الله
، ومشدداً على أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بمواطني
إسرائيل
.
وينظر إلى جنود هذا اللواء على أنهم نخبة الجيش، لكون بعض وحداته وخاصة "إيغوز" يخضون لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، تتعلق بنصب الكمائن واستراتيجيات
الاستطلاع
والتمويه، ويتطلب الأمر قدرات بدنية وقتالية عالية.
