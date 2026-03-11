الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية

أمر بتعزيز قطاع ونقل القتالي من القيادة الجنوبية إلى .





وأوضح الجيش في بيان أن القرار جاء عقب تقييم للوضع أجراه رئيس الأركان بمشاركة عدد من العسكريين، على خلفية التطورات المرتبطة بعملية "زئير ".

وأشار البيان إلى أنه، وبناء على تقييم الوضع الميداني، قد يتم اتخاذ قرارات إضافية لتعزيز القوات في المنطقة.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل "بحزم" ضد ، ومشدداً على أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بمواطني .



وينظر إلى جنود هذا اللواء على أنهم نخبة الجيش، لكون بعض وحداته وخاصة "إيغوز" يخضون لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، تتعلق بنصب الكمائن واستراتيجيات والتمويه، ويتطلب الأمر قدرات بدنية وقتالية عالية.