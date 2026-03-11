تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:47
الجيش الإسرائيلي ينقل لواء النخبة إلى الجبهة الشمالية
الجيش الإسرائيلي ينقل لواء النخبة إلى الجبهة الشمالية photos 0
أمر رئيس الأركان إيال زامير بتعزيز قطاع القيادة الشمالية ونقل لواء غولاني القتالي من القيادة الجنوبية إلى الجبهة الشمالية.


وأوضح الجيش في بيان أن القرار جاء عقب تقييم للوضع أجراه رئيس الأركان بمشاركة عدد من القادة العسكريين، على خلفية التطورات المرتبطة بعملية "زئير الأسد".
وأشار البيان إلى أنه، وبناء على تقييم الوضع الميداني، قد يتم اتخاذ قرارات إضافية لتعزيز القوات في المنطقة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل "بحزم" ضد حزب الله، ومشدداً على أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بمواطني إسرائيل.

وينظر إلى جنود هذا اللواء على أنهم نخبة الجيش، لكون بعض وحداته وخاصة "إيغوز" يخضون لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، تتعلق بنصب الكمائن واستراتيجيات الاستطلاع والتمويه، ويتطلب الأمر قدرات بدنية وقتالية عالية.
الجيش الإسرائيلي: عززنا الجبهة الشمالية بنشر فرقتين على الحدود والمناطق العازلة في جنوب لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: كل الخيارات مفتوحة على الجبهة الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبدأ استدعاء قوات الاحتياط لتعزيز الجبهة الشمالية والضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بالتعاون مع "الشاباك" قتل "قائد لواء شمالي قطاع غزة التابع لحركة "الجهاد" خلال هجوم اليوم
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

القيادة الشمالية

الجبهة الشمالية

رئيس الأركان

لواء غولاني

إيال زامير

الاستطلاع

حزب الله

تابع
