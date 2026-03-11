تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:55
A-
A+
الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء
الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، ومشاركة عدد من الوزراء، حيث خُصص لمتابعة أوضاع النازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة توفير المازوت لمراكز استضافة النازحين والقرى الجنوبية الأمامية، بالتعاون مع وزيري الطاقة والاقتصاد، بالإضافة إلى تأمين الغذاء والمياه والخدمات، وتسهيل صرف الأموال اللازمة من الهيئة العليا للإغاثة والجهات المختصة .

كما تم التوجه إلى غرفة العمليات في السرايا للاطلاع على آليات العمل الميداني وتوزيع النازحين وفق معايير العمر والجندر والجغرافيا . وكشف مرقص أن 39 مركزاً لاستقبال النازحين لا يزال مفتوحاً، مع إمكانية فتح أكثر من 100 مركز إضافي في المرحلة اللاحقة عند الاقتضاء . ودعا المواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني find.shelterslebanon.info للاطلاع على مراكز الإيواء المتاحة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون: 58064 نازحا مسجلا في مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم.. كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العليا للإغاثة

رئيس مجلس الوزراء

غرفة العمليات

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

نواف سلام

النازحين

بول مرقص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11
Lebanon24
07:52 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24