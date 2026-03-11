الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء

عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور ، ومشاركة عدد من الوزراء، حيث خُصص لمتابعة أوضاع وتأمين احتياجاتهم الأساسية.



وأعلن المحامي د. أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة توفير المازوت لمراكز استضافة النازحين والقرى الجنوبية الأمامية، بالتعاون مع وزيري الطاقة والاقتصاد، بالإضافة إلى تأمين الغذاء والمياه والخدمات، وتسهيل صرف الأموال اللازمة من والجهات المختصة .



كما تم التوجه إلى في السرايا للاطلاع على آليات العمل الميداني وتوزيع النازحين وفق معايير العمر والجندر والجغرافيا . وكشف أن 39 مركزاً لاستقبال النازحين لا يزال مفتوحاً، مع إمكانية فتح أكثر من 100 مركز إضافي في المرحلة اللاحقة عند الاقتضاء . ودعا المواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني find.shelterslebanon.info للاطلاع على مراكز الإيواء المتاحة .



