صائب سلام استنكر استهداف منطقة عائشة بكار

كتب عبر حسابه على منصة "اكس" :" ندين بشدة استهداف في اليوم. استهداف المناطق المدنية الآمنة مرفوض ومدان مهما كانت الذرائع.

اضاف:"أناشد المسؤولين وأصدقاء تكثيف الجهود لوقف هذه الاعتداءات.كما أناشد جميع الفرقاء التحلي بالمسؤولية ووضع أمن وسلامة أهلنا في بيروت في سلّم الأولويات".

وختم:"بيروت وأهلها يستحقون الحماية، لا أن يكونوا مرة جديدة في قلب النار".

