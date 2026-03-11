تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الصايغ ردا على باسيل: عليه التوقف عن إطلاق التكهنات حول تدخل سوري في لبنان

Lebanon 24
11-03-2026 | 06:08
A-
A+
الصايغ ردا على باسيل: عليه التوقف عن إطلاق التكهنات حول تدخل سوري في لبنان
الصايغ ردا على باسيل: عليه التوقف عن إطلاق التكهنات حول تدخل سوري في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّ النائب سليم الصايغ على تصريحات رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالقول: "أن حليف بشار الأسد والزائر الدائم لقصر الشعب في دمشق، والمنزعج من مجرد اتصال هاتفي، هو آخر من يحق له الكلام في هذا الملف"، وقال:"ان محاولات النائب جبران باسيل الباسلة، للتغطية على ما يقوم به حلفاؤه من تدمير للبنان والقضاء على شعبه، ولا سيما المسيحيين، لم تعد تخفى على أحد، وبالتالي عليه التوقف عن إطلاق التكهنات والهلوسات حول تدخل سوري في لبنان".



وأضاف: "في هذا الإطار، يمكن العودة إلى رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس الذي يملك التطمينات اللازمة للشعب اللبناني، وهي التطمينات التي تقلق النائب باسيل وتفضح حملته الشعبوية للتغطية على ممارسات حليفه اللصيق"، وقال:"ليس مستغربا أن يتبنى النائب باسيل سرديات حلفائه  الكاذبة في المحور البائد بشأن التدخل السوري في السبعينات"، داعيا إياه إلى "قراءة التاريخ جيدا والعودة إلى عشرات الوثائق التي تثبت عكس ما يقول".



 وختم:"نحيله إلى خطاب خليفه رأس النظام السوري حافظ الأسد عام 1976 واضح، الذي شرح فيه بالتفصيل كيف دخل الجيش السوري إلى لبنان تحت ستار جيش التحرير الفلسطيني وبطلب من قمة عرمون".
Advertisement
