الصايغ ردا على باسيل: عليه التوقف عن إطلاق التكهنات حول تدخل سوري في لبنان

ردّ النائب سليم الصايغ على تصريحات رئيس "الوطني الحر" النائب بالقول: "أن حليف والزائر الدائم لقصر الشعب في دمشق، والمنزعج من مجرد اتصال هاتفي، هو آخر من يحق له الكلام في هذا الملف"، وقال:"ان محاولات النائب الباسلة، للتغطية على ما يقوم به حلفاؤه من تدمير للبنان والقضاء على شعبه، ولا سيما ، لم تعد تخفى على أحد، وبالتالي عليه التوقف عن إطلاق التكهنات والهلوسات حول تدخل سوري في ".







وأضاف: "في هذا الإطار، يمكن العودة إلى رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس الذي يملك التطمينات اللازمة للشعب اللبناني، وهي التطمينات التي تقلق النائب باسيل وتفضح حملته الشعبوية للتغطية على ممارسات حليفه اللصيق"، وقال:"ليس مستغربا أن يتبنى النائب باسيل سرديات حلفائه الكاذبة في المحور البائد بشأن التدخل السوري في السبعينات"، داعيا إياه إلى "قراءة التاريخ جيدا والعودة إلى عشرات الوثائق التي تثبت عكس ما يقول".







وختم:"نحيله إلى خطاب خليفه رأس النظام السوري حافظ عام 1976 واضح، الذي شرح فيه بالتفصيل كيف دخل إلى لبنان تحت ستار جيش التحرير الفلسطيني وبطلب من قمة عرمون".

