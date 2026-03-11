تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرافعي والبلبيسي بحثا في الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للنازحين إلى طرابلس

Lebanon 24
11-03-2026 | 06:25
الرافعي والبلبيسي بحثا في الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للنازحين إلى طرابلس
الرافعي والبلبيسي بحثا في الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للنازحين إلى طرابلس photos 0
عرضت محافظ الشمال بالانابة الاستاذة ايمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، الأوضاع الاجتماعية والانسانية للنازحين من الضاحية وقرى الجنوب والبقاع الى طرابلس والاقضية الشمالية كافة.



وعقدت المحافظ الرافعي اجتماعا مع البلبيسي بحضور كل من مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان لوسيانو ماتيو، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال ريم مصطفى، مديرة برامج وحدة التعافي و بناء القدرة على التكيف في المنظمة رشا شليطا وقائد الفريق الميداني في المنظمة في محافظتي الشمال وعكار حسن صالح، وخصص لملف النازحين والتحديات التي تواجه المحافظة وخلية الازمة التي تضم الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والصليب الاحمر والأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات في الاستجابة لاحتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وتم خلال اللقاء التداول في سبل تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بخاصة في ما يتعلق بالبرامج التي تعنى بدعم المجتمعات المضيفة وتحسين ظروف العمل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، الى جانب البحث في إمكان إطلاق مبادرات ومشاريع من شأنها المساهمة في التخفيف من الأعباء المتزايدة التي تتحملها مدينة طرابلس وسائر المناطق الشمالية نتيجة تزايد أعداد النازحين.



وعقب اللقاء قاما بجولة ميدانية في عدد من مراكز إيواء النازحين في طرابلس، للاطلاع عن كثب على أوضاع العائلات النازحة وحاجاتها الأساسية، والاستماع إلى القيمين على هذه المراكز حول التحديات التي تواجههم في تأمين المستلزمات الضرورية واليومية من خدمات صحية وغذائية واجتماعية.



بالبيبسي



وفي ختام الجولة، أوضح بالبيسي أن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع المباشر على الاحتياجات الإنسانية على الأرض والتنسيق مع السلطات اللبنانية لتحديد الأولويات"، مشيراً إلى أن "المنظمة قامت بتجنيد مواردها للاستجابة السريعة من خلال تأمين مواد النظافة الشخصية والفرش والبطانيات وبعض الأدوية والمستلزمات الصحية"، لافتا إلى" العمل على إعداد خطة استجابة أوسع بالتنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية".



وأشار إلى "وجود توجه لتوفير مساعدات مالية للعائلات الأكثر حاجة من خلال برنامج "أمان، وذلك ضمن خطة الاستجابة الشاملة للأمم المتحدة التي يُنتظر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة"، شاكرا المحافظ الرافعي على جهودها وحفاوة استقبالها.



الرافعي



بدورها، أكدت المحافظ الرافعي "استمرار متابعة محافظة الشمال وخلية الأزمة لأوضاع النازحين بشكل يومي"، مشددة على أن" طرابلس والمناطق الشمالية تبذل أقصى ما يمكن لتأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية للعائلات النازحة رغم الإمكانات المحدودة"، ومثمنة" دور المنظمات الدولية في دعم الجهود الرسمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المجتمعات المضيفة وضمان توفير مقومات العيش الكريم للنازحين".
