وزيرة التربية: نعمل على استمرارية التعلم ضمن الامكانيات المتاحة

قالت وزيرة التربية ريما كرامي، إنّ "هناك عدداً كبيراً من التلامذة يتابعون برامج تعليمية أجنبية ترتبط بمواعيد امتحانات دولية، لا يمكننا تعديلها محلياً، علماً أن الفترة المتبقية من السنة الدراسية لا تتجاوز 40 يوماً فعلياً من التعلم".

وأضافت كرامي في مؤتمر صحافيّ: "الإنصاف لا يتحقق بمقاربة واحدة للجميع، بل باستجابة باختلاف الظروف واعتماد إجراءات مرنة تسمح لكل باتخاذ القرار الأنسب وفق وضعها".

وتابعت: "سنولي عناية خاصة للتلامذة في مراكز الإيواء من أجل ضمان استمرار ارتباطهم بالتعليم خلال هذه المرحلة".

وأشارت كرامي إلى أنّه "تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة". وأشارت كرامي إلى أنّه "تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة".



وقالت: "عملنا على تقليص العقبات التي واجهت التعليم الالكترونيّ، ونعمل على استمرارية التعلم ضمن الامكانيات المتاحة".