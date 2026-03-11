تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران

Lebanon 24
11-03-2026 | 06:37
A-
A+
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة. 
ثم انتقل الرئيس سلام والوزراء إلى غرفة وحدة إدارة الكوارث في السراي الكبير، واستمعوا إلى عرض من فريق الوحدة حول آخر الأرقام والمستجدات.
 
 
نقابات الافران
 
واستقبل سلام وفدًا من اتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة ناصر سرور، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحيث جرى البحث في موضوع استقرار تأمين رغيف الخبز خلال المرحلة الحالية.

وأوضح سرور بعد اللقاء أنه تم التأكيد على ضرورة عدم احتكار الخبز أو انقطاعه في أي منطقة، لافتًا إلى توافر الطحين والقمح في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء في المطاحن أو الأفران أو الشحنات الموجودة في البحر.

كما تطرّق البحث إلى مسألة ارتفاع سعر الخبز، حيث شدد اتحاد الأفران على أن أي زيادة يجب أن تكون موضوعية وتراعي أوضاع المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، وألا تؤدي إلى مزيد من الضغط عليهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع وزاري في السرايا برئاسة سلام لمتابعة التطورات وملف النزوح
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لا أزمة خبز...هذا ما أعلنه اتحاد نقابات الأفران والمخابز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

إدارة الكوارث

السراي الكبير

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

سراي الكبير

صباح اليوم

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11
Lebanon24
08:14 | 2026-03-11
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11
Lebanon24
08:03 | 2026-03-11
Lebanon24
07:58 | 2026-03-11
Lebanon24
07:52 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24