سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران

عقد الدكتور اللقاء الوزاري الدوري في ، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.

ثم انتقل الرئيس سلام والوزراء إلى غرفة وحدة في السراي الكبير، واستمعوا إلى عرض من فريق الوحدة حول آخر الأرقام والمستجدات.

نقابات الافران

واستقبل سلام وفدًا من اتحاد نقابات الأفران في برئاسة ناصر سرور، بحضور والتجارة عامر البساط وحيث جرى البحث في موضوع استقرار تأمين رغيف الخبز خلال المرحلة الحالية.



وأوضح سرور بعد اللقاء أنه تم التأكيد على ضرورة عدم احتكار الخبز أو انقطاعه في أي منطقة، لافتًا إلى توافر الطحين والقمح في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء في المطاحن أو الأفران أو الشحنات الموجودة في البحر.



كما تطرّق البحث إلى مسألة ارتفاع سعر الخبز، حيث شدد اتحاد الأفران على أن أي زيادة يجب أن تكون موضوعية وتراعي أوضاع المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، وألا تؤدي إلى مزيد من الضغط عليهم.