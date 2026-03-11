مشايخ طرابلس وفاعلياتها: ابواب المدينة ستظل مفتوحة لاحتضان النازحين ومساندتهم

وجه عدد من المشايخ والفاعليات في مدينة رسالة تضامن للعائلات الوافدة من القرى والبلدات التي تتعرض للعدوان، واكدوا "وقوفهم الى جانبها واحتضانها في المدينة"، مشددين على ان "ما يجمع اللبنانيين من قيم الاخوة والتكافل يدفعهم الى مد يد لكل من اضطر لترك منزله بفعل الاعتداءات".







من جهة ثانية، رحب قيادة " الإسلامي المقاوم" الشيخ الحلو بالوافدين، واعتبر انهم "بين اهلهم واخوانهم، وان المدينة ستبقى حاضنة لكل من يلجأ اليها في اوقات الشدة"، واكد ان "التضامن مع المتضررين واجب انساني واخلاقي يستدعي تضافر الجهود الشعبية والانسانية، لدعم صمود العائلات وتخفيف معاناتها في ظل الظروف الراهنة"، مشددا على ان "طرابلس بتاريخها ودورها ستبقى مدينة التضامن والوقوف الى جانب المظلومين، وان ابوابها ستظل مفتوحة لاحتضان الوافدين ومساندتهم حتى عودتهم الى قراهم وبلداتهم بسلام".

