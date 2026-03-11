ابو الحسن: المرحلة دقيقة وتتطلب رفع مستوى الجهوزية والوعي والمسؤولية

عقدت خلية الأزمة في وكالة داخلية المتن في اجتماعاً، لبحث التطورات وتداعياتها، "ولا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية والظروف التي تمر بها البلاد إضافة إلى متابعة الاستعدادات اللوجستية لمواجهة أي مستجدات على المستوى المحلي"، حضره النائب هادي ابو الحسن،وكيل داخلية المتن غسان زيدان، نائب بلديات المتن الأعلى المصري وأمين سر مخاتير قضاء رفعت أبو فراج وخلايا الأزمة في القرى، اضافة الى رؤساء بلديات قرى المتن الأعلى والمخاتير، ممثلين عن والدفاع المدني والجهاز الطبي في المتن الأعلى ومستشفى الجبل، أعضاء جهاز وكالة الداخلية والمعتمدين ومدراء الفروع.







وبحسب بيان، فقد شهد الإجتماع نقاشاً حول انعكاسات تطورات المنطقة على ، حيث شدد النائب هادي أبو الحسن على أن "المرحلة دقيقة وتتطلب أعلى درجات اليقظة والوعي والمسؤولية"، لافتاً إلى أن "ما تشهده المنطقة من تصعيد يفرض على الجميع رفع مستوى الجهوزية على مختلف المستويات اللوجستية والأمنية والاجتماعية".







وأكد أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة، ما يفرض تعزيز التضامن بين مختلف مكونات المجتمع والعمل على نشر الوعي وتحصين الساحة الداخلية بعيداً من الاختلاف بالمقاربات السياسية"، وسأل:"ما ذنب هذا المواطن الجنوبي التي فرضت عليه الحرب وتداعياتها وهو يدفع الثمن اليوم نتيجة القرارات الخاطئة التي كنا قد حذرنا بها الشهر الماضي؟"، مشدداً على "ضرورة التنبه وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، والعمل على توضيح الحقائق للناس في هذه المرحلة الحساسة، وعلى أهمية التنسيق مع البلديات واتحاد البلديات والمحافظ والهيئات المحلية والأجهزة المعنية، بهدف رفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي وتنظيم الجهود بما يساهم في حماية المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء عن الأهالي".







وتطرق إلى "أهمية تفعيل العمل الاجتماعي والإنساني، وخصوصاً في ما يتعلق بمتابعة أوضاع وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالتعاون مع الجهات الرسمية وخلية الأزمة المركزية"، ودعا إلى "تعزيز التواصل مع أبناء البلدات في الداخل والاغتراب لتأمين الدعم اللازم للبلديات"، مؤكداً أن "المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية والتكافل، بما يحفظ استقرار المجتمع المحلي ويعزز صموده في مواجهة التحديات".







وفي ختام الاجتماع، فُتح باب حيث طرح الحاضرون الأسئلة والاستفسارات، أجاب عنها أبو الحسن وزيدان، في إطار توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بخطة العمل والجهوزية في المرحلة المقبلة.

