لبنان
مفوضية اللاجئين: عدد النازحين المسجلين في لبنان بلغ 759,300
Lebanon 24
11-03-2026
|
06:56
أعلنت مفوضية اللاجئين على منصة "إكس" أن عدد
النازحين
المسجلين في
لبنان
وصل إلى 759,300 شخص. هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يضطرون للهرب من بيوتهم يرتفع بمعدل 100,000 نازح يوميا. كارثة إنسانية تتفاقم مع كل يوم يستمر فيه القصف الجوي".
