"لبنان القوي" تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد لمجلس النواب

قدّم النائب سيزار ابي خليل طعنا في في مقره في باسم تكتل " القوي" ضم النواب: ، غسان عطا الله، سامر التوم، شربل مارون، ادكار طرابلسي، جيمي جبور، ندى البستاني ونقولا صحناوي باقتراح القانون المعدل المكرر الرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب تمديدا استثنائيا.







وتحدث بعد تقديم الطعن النائب سيزار ابي خليل وقال:" تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لان مصادرة الوكالة الشعبية تشكل خرقا للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها اذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين .طلبنا وقف تنفيذ القانون وابطال بالكامل فالبعض يتلطى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبت المجلس الدستوري بالطعن لاعادة انتاج على أسس صحيحة".

Advertisement