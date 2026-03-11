كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

أفادت مديرية العلاقات العامة في للضمان الإجتماعي، في بيان، انه "بسبب التطوّرات الأمنيّة الأخيرة الناتجة عن العدوان على والتي أدّت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب في بعض المناطق، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، يستكمل للصندوق د. محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذّر عليهم إنجازها في مكاتب التبعيّة، سواء أكان بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب التابعين لها.



وعليه، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/3/2026 حملت الرقم 827 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة المستمرّة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في مكاتب الصندوق المقفلة حصراً (طريق ، الغبيري، صور، النبطيّة، الغازيّة، ، تبنين، ، بعلبك)، كالتالي:



• معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.



• معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.



• معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.



• قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.



• معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.



يعمل بهذه المذكرة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وتبلغ الى من يلزم.



وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على عدم انقطاع التقديمات الاجتماعيّة عن المضمونين وأصحاب العمل والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة لهم إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة".

Advertisement