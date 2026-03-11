تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير ميداني من لبنان.. لحظات صعبة يرويها نازحون

Lebanon 24
11-03-2026 | 07:36
A-
A+
تقرير ميداني من لبنان.. لحظات صعبة يرويها نازحون
تقرير ميداني من لبنان.. لحظات صعبة يرويها نازحون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريراً ميدانياً رصدت فيه اتساع موجة النزوح تحت وطأة القصف الإسرائيلي.

ونقل التقرير مشاهد نزوح جماعي من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بعد اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر الجاري.

وتنقل الصحيفة صوراً لآلاف العائلات التي غادرت منازلها تحت وقع الإنذارات والغارات، ومن بينهم فاطمة (82 عاماً) التي فرت مع زوجها من منزلها من دون أن تتمكن حتى من أخذ أدويتها.

وتكشف شهادتها حجم الهلع الذي رافق الإخلاء، خصوصا لدى كبار السن والمرضى الذين وجدوا أنفسهم فجأة في ملاعب ومخيمات مؤقتة بعدما كانوا في بيوتهم قبل ساعات فقط.

وتقول الصحيفة إن الضاحية الجنوبية، التي يقطنها نحو نصف مليون شخص، تحولت إلى إحدى أبرز بؤر النزوح في العاصمة مع اتساع الغارات واستمرار أوامر الإخلاء.

وتقول فاطمة للصحيفة وهي تبحث عن خيمة في مخيم نزوح داخل ملعب رياضي: "قالوا لنا أن نخرج فورا، فركضنا… خرجت بما يسترني من ملابس فقط".

وبحسب ما نقلته إندبندنت عن السلطات المحلية، قتل ما لا يقل عن 570 شخصا منذ بدء الضربات، بينما أجبر نحو 700 ألف شخص على النزوح، بينهم قرابة 100 ألف خلال 24 ساعة فقط.

وتذكر الصحيفة أن المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، مما دفع كثيرين إلى افتراش الشوارع والسيارات وحتى الواجهة البحرية للعاصمة.

وفي ساحة الشهداء وسط بيروت، التقت الصحيفة مريم، وهي أم لـ3 أطفال فقدت منزلها في حرب 2024 وكانت تعيش في شقة مستأجرة، قبل أن تجد نفسها في خيمة بعد أن ضاقت بها مراكز الإيواء.

وتقول مريم: "أما الآن، فقد فقدنا كل شيء بالفعل".


إلى ذلك، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، إن الحكومة تستعد لاحتمال أن تتجاوز موجة النزوح الحالية ما شهده لبنان في الحرب السابقة، عندما نزح أكثر من مليون شخص، في ظل تراجع الموارد المتاحة للاستجابة الإنسانية.

كذلك، نقلت "إندبندنت" عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي وصفها للأزمة بأنها "غير مسبوقة"، لأنها تمتد عبر أكثر من ساحة وجبهة، مما يجعل الاستجابة الإنسانية أكثر تعقيدًا.

وتشير الصحيفة إلى أن منشآت عامة، بينها ملاعب رياضية، تحولت إلى مراكز إيواء عاجلة.

ويقول ناجي حمود، الذي يدير أحد هذه المراكز: "حتى في حرب 2024 كانت الحدود مع سوريا مفتوحة ولم تكن كل الضاحية منطقة إخلاء، أما الآن فقد أُجبر الجميع على المغادرة".

خوف من حرب مفتوحة
ورغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن احتمال انتهاء الحرب على إيران، تشير "إندبندنت" إلى أن كثيراً من اللبنانيين لا يعتقدون أن نهاية هذه الحرب ستعني توقف القصف على لبنان.

ووجدت الصحيفة، من خلال شهادات من التقتهم، أن الخوف الأساسي لدى النازحين ليس من الضربة التالية فقط، بل من أن يتحول هذا النزوح إلى إقامة مفتوحة بلا أفق واضح للعودة.

وتنقل الصحيفة عن أحد النازحين قوله: "نحن أناس عاديون ولا قرار لنا، ليس أمامنا سوى الانتظار والدعاء".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحظات صعبة يتحدث عنها نازحون.. صيام تحت الخطر!
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يحذر من "فجوة الردع".. ويدعو أوروبا لخيارات نووية صعبة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير وحدة إدارة الكوارث:نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 وشهيدان منذ بدء التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

الإسرائيلي

اللبنانية

البريطاني

إسرائيل

الشهداء

الغارات

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:29 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-03-11
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11
Lebanon24
09:29 | 2026-03-11
Lebanon24
09:26 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24