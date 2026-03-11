تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رجي استقبل ممثلة برنامج الأغذية وسفيري اذربيجان واوستراليا

Lebanon 24
11-03-2026
رجي استقبل ممثلة برنامج الأغذية وسفيري اذربيجان واوستراليا
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ممثلة برنامج الأغذية العالمي أليسون أومان لاوي، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الجديدة في لبنان. وأعربت لاوي عن "حماسها للعمل بما يكفل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان".



وأكد الوزير رجي أن "وزارة الخارجية مستعدة للتعاون التام مع المنظمة في كل ما يخدم المصلحة اللبنانية، وتمنى لها التوفيق في مهامها".



والتقى الوزير رجي سفير جمهورية أذربجيان في لبنان صمد حسنوف وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده. 



كما التقى سفير اوستراليا لدى لبنان آندرو بارنز في زيارة وداعية، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية . 




