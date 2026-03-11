رجي استقبل ممثلة برنامج الأغذية وسفيري اذربيجان واوستراليا

استقبل والمغتربين ممثلة برنامج الأغذية العالمي أليسون أومان لاوي، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الجديدة في . وأعربت لاوي عن "حماسها للعمل بما يكفل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان".







وأكد الوزير رجي أن " مستعدة للتعاون التام مع المنظمة في كل ما يخدم المصلحة ، وتمنى لها التوفيق في مهامها".







والتقى الوزير رجي سفير أذربجيان في لبنان صمد حسنوف وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده.







كما التقى سفير اوستراليا لدى لبنان آندرو في زيارة وداعية، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية .











