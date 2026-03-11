تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه

Lebanon 24
11-03-2026 | 07:49
A-
A+
المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه
المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شجب مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي "الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان"، مطالبا "السلطة اللبنانية بموقف حازم يحفظ للوطن كيانه، وللشعب أمنه وأمانه، وللقانون نظامه وانتظامه"، محذرا من "استمرار الوضع على ما هو عليه"، رافضا "منطق التخوين لرئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانية كما التطاول على الجيش اللبناني"، داعيا "الدولة الى أن تتحرك فعليا لإعادة النظام والانتظام للدولة، وأن تقوم بالاتصالات اللازمة من أجل عقد قمة عربية طارئة من أجل لبنان، فلا يصح بقاء الوضع على ما هو عليه".

ورفض "الاعتداءات الإقليمية المتكررة على الدول العربية"، متسائلا: "ماذا قدمت تلك الدولة للدول العربية سوى زعزعة الاستقرار وادعاء نصرة فلسطين وهي التي عملت على تفتيت الأمة العربية؟".

وطالب بـ"إلغاء المحكمة العسكرية حيث تبين انحيازها وعدم عدالتها وفقدانها لمصداقيتها"، وقال: "يجب إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين فورا من السجون اللبنانية، لأنهم لم يحملوا سلاحا يزعزع استقرار الوطن بل كانوا أحرص الناس عليه، وكان جرمهم مناصرة المظلوم ورفضهم للظلم وأهله، وقد رأينا تلك المهزلة التي أقدمت المحكمة العسكرية عليها في تلك المحاكمة الهزلية الممجوجة، وعليه نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الإسلامين فورا، ونرفض مبدأ تسريع المحاكمات أو العفو العام، لأننا بالقول به نساوي بين المتناقضات".

وتطرق الى موضوع التمديد للنواب، سائلا: "ماذا قدم أكثرهم للوطن على مدى دورة كاملة حتى يمدد لهم؟"، وقال: "كان من الأجدى إجراء انتخابات مبكرة رغم كل شيء للاتيان بوجوه جديدة تحرص على الوطن، وتعمل من أجل استقراره واستقلاله، حمى الله لبنان من كيد الكائدين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي حجازي كرم محافظ البقاع: هذا اليوم سيسجل في ذاكرة الوطن كشاهد على وحدة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ايهاب حمادة: عندما تتحرك المقاومة تحفظ الكرامات ويحفظ الوطن
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة الأسير سكاف": العدوان المستمر على الجنوب يَتطلب موقف رسمياً حازماً لايقافه
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: موقفنا حازم بعدم تقديم مساعدة أو إعادة لأشخاص من مخيمات داعش في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

المحكمة العسكرية

السلطة اللبنانية

الجيش اللبناني

الدول العربية

اللبنانية

الجمهوري

الصهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-03-11
Lebanon24
10:02 | 2026-03-11
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11
Lebanon24
09:34 | 2026-03-11
Lebanon24
09:29 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24