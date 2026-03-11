المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه

شجب مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي "الاعتداءات الصهيونية المتكررة على "، مطالبا " بموقف حازم يحفظ للوطن كيانه، وللشعب أمنه وأمانه، وللقانون نظامه وانتظامه"، محذرا من "استمرار الوضع على ما هو عليه"، رافضا "منطق التخوين لرئيسي الجمهورية والحكومة كما التطاول على "، داعيا "الدولة الى أن تتحرك فعليا لإعادة النظام والانتظام للدولة، وأن تقوم بالاتصالات اللازمة من أجل عقد قمة عربية طارئة من أجل لبنان، فلا يصح بقاء الوضع على ما هو عليه".



ورفض "الاعتداءات الإقليمية المتكررة على "، متسائلا: "ماذا قدمت تلك الدولة للدول العربية سوى زعزعة الاستقرار وادعاء نصرة وهي التي عملت على تفتيت الأمة العربية؟".



وطالب بـ"إلغاء حيث تبين انحيازها وعدم عدالتها وفقدانها لمصداقيتها"، وقال: "يجب إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين فورا من السجون اللبنانية، لأنهم لم يحملوا سلاحا يزعزع استقرار الوطن بل كانوا أحرص الناس عليه، وكان جرمهم مناصرة المظلوم ورفضهم للظلم وأهله، وقد رأينا تلك المهزلة التي أقدمت المحكمة العسكرية عليها في تلك المحاكمة الهزلية الممجوجة، وعليه نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الإسلامين فورا، ونرفض مبدأ تسريع المحاكمات أو العفو العام، لأننا بالقول به نساوي بين المتناقضات".



وتطرق الى موضوع التمديد للنواب، سائلا: "ماذا قدم أكثرهم للوطن على مدى دورة كاملة حتى يمدد لهم؟"، وقال: "كان من الأجدى إجراء انتخابات مبكرة رغم كل شيء للاتيان بوجوه جديدة تحرص على الوطن، وتعمل من أجل استقراره واستقلاله، حمى الله لبنان من كيد الكائدين".

Advertisement