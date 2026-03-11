الراعي استقبل قرداحي وسفير لبنان السابق في قبرص

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي المرشح عن دائرة كسروان على لائحة غوستاف قرداحي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، يرافقهما خادم رعية مار يوسف - ضهر صربا الاب ايلي أبراهام زيارة كانت مقررة قبل التمديد للمجلس النيابي.







وأشار قرداحي في تصريح إلى "ان بكركي بالنسبة لنا هي البوصلة في كل الظروف التي على الوطن وهي صمام الامان للسيادة ، وزيارتنا هي لاخذ بركة سيد الصرح"، وقال : "ان منطقة كسروان الفتوح في قلب وفي قلب صاحب الغبطة ".







ولفت إلى "ان الحديث تناول الأوضاع العامة ومستقبل المنطقة ولبنان "، مشيرا إلى "ان الظروف الخارجية سواء كانت رياح او نسمات يجب ألاّ تؤثر من عزيمتنا الوطنية وعلينا ان نبقى اقوياء ".







ونقل عن البطريرك "ألا تكون الانتخابات النيابية المقبلة لا تحتاج لسنتين لإنجازها والتمديد لها كما حصل غير مبرر"، مشددا على "اهمية احترام المواعيد الدستورية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية".







وشدد البطريرك الراعي على "ضرورة ان يبقى لدينا الأمل وألاّ تفقدنا اياه الظروف"، محبذا "وجود وجوه جديدة وشبابية في المجلس النيابي المقبل" .







ومن زوار الراعي : سفير لبنان السابق في قبرص يوسف صدقة.

