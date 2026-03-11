صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت

أفادت معلومات " " أنَّ الشخص الذي استُهدف في الغارة التي طالت هو من أصل فلسطيني، يحمل الجنسية ، وينتمي إلى "حركة ".

وبحسب المعطيات، كان الشخص المذكور وصلَ إلى مؤخراً لزيارة ابنته.



كذلك، تشير المعلومات إلى أنه أُصيب في الغارة ولم يُسجَّل مقتله، حيث نُقل لتلقي العلاج في المركز الطبي في .