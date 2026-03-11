إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق اللبنانيّة

وجّه الجيش الإسرائيليّ انذاراً عاجلاً الى السكان في القرى التالية:



- مطرية الشومر

- الخرايب

- (صيدا)

-

- مزرعة الواسطة

- مزرعة جمجم



وقال: "نشاطات تجبر الجيش على العمل ضده بقوة دون المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1000 متر على الأقل. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتاليه يعرّض حياته للخطر.