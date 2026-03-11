بري بحث مع سلام واندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، رئيس الحكومة نواف سلام. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة لعدوانها على وتداعياته على مختلف المستويات وملف ، إضافة للجهود السياسية التي تبذل لوقف العدوان .



واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية أندري رحال ، وكان عرض للمستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة الاسرائيلي .



وعرض مع وزيرة البيئة تمارا الزين للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وبرامج عمل .

Advertisement