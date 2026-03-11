مفتي صور عزى بالمسعف الشهيد يوسف عساف

قدم مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله واجب العزاء لعائلة المسعف الشهيد يوسف ريمون عساف، أحد عناصر اللبناني الذي قضى خلال قيامه بواجبه جراء الاعتداءات التي استهدفت بلدة مجدل زون.



وجرت مراسم التعزية في صالون مار توما الكاثوليكية في مدينة صور، بحضور المطران اسكندر وفاعليات دينية واجتماعية وأهلية.



وأثنى مناقب الشهيد، مؤكدا ان "ما قام به هو رسالة إنسانية سامية تعبر عن جوهر العمل الإغاثي والوطني"، مشددا على أن " الأحمر اللبناني يؤدي دورا إنسانيا عظيما في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".



وقال: " فقد اليوم مسعفا نحتسبه شهيدا عند الله تعالى، والوطن يبقى بحاجة إلى أمثال هؤلاء الذين يهبّون لمواجهة المصائب والابتلاءات بشجاعة وإيمان".



وأكد أن "مدينة صور تبقى النموذج الوطني للتعايش والعيش المشترك رغم كل ما يحيط بالمنطقة من تحديات وفتن، ولطالما شكلت هذه المدينة مساحة جامعة لكل أبنائها تحت سقف ".



وقال: "شباب الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني هم أصحاب المهمات الصعبة، أولئك الذين يركضون نحو الخطر حين يفر الآخرون منه، دفاعا عن حياة الإنسان وصونا لكرامته".



وأكد أن "لبنان، من خلال قيم العيش المشترك، يشرق على الخليقة جمعاء بوجه الوحدة والانفتاح، ومؤسسة الصليب الأحمر اللبناني هي أمان للبنان واللبنانيين، كما أن اللبنانيين بدورهم أمان لهذه المؤسسة الإنسانية العريقة".

