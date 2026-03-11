تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام شكر نظيره الأردنيّ على المساعدات المقدّمة للنازحين
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتصل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
برئيس مجلس وزراء
المملكة
الأردنية
الهاشمية الدكتور جعفر حسان، وتوجّه بالشكر إليه، وإلى جلالة الملك
عبد الله الثاني
، وذلك فور وصول قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات لأهلنا
النازحين
إلى معبر المصنع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام يستقبل نظيره الأردني جعفر حسان في السراي الحكومي
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام يستقبل نظيره الأردني جعفر حسان في السراي الحكومي
11/03/2026 16:09:43
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
Lebanon 24
رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
11/03/2026 16:09:43
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى نظيره الأردني في دبي.. ومبادرة لعقد اجتماع ثلاثي لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
Lebanon 24
سلام التقى نظيره الأردني في دبي.. ومبادرة لعقد اجتماع ثلاثي لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
11/03/2026 16:09:43
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
11/03/2026 16:09:43
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
عبد الله الثاني
الملك عبد الله
مجلس الوزراء
الله الثاني
نواف سلام
عبد الله
الأردنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر يقترح تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
Lebanon 24
مطر يقترح تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
10:04 | 2026-03-11
11/03/2026 10:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية تعلن خطة استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية
Lebanon 24
وزارة التربية تعلن خطة استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية
10:02 | 2026-03-11
11/03/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
Lebanon 24
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
09:54 | 2026-03-11
11/03/2026 09:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بحقّ الكلاب... ما شهدته منطقة أبي سمراء أثار حالة من الإستياء
Lebanon 24
جريمة بحقّ الكلاب... ما شهدته منطقة أبي سمراء أثار حالة من الإستياء
09:34 | 2026-03-11
11/03/2026 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تعززان ثقافة التحقق من الأخبار في لبنان
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تعززان ثقافة التحقق من الأخبار في لبنان
09:34 | 2026-03-11
11/03/2026 09:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:04 | 2026-03-11
مطر يقترح تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
10:02 | 2026-03-11
وزارة التربية تعلن خطة استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية
09:54 | 2026-03-11
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
09:34 | 2026-03-11
جريمة بحقّ الكلاب... ما شهدته منطقة أبي سمراء أثار حالة من الإستياء
09:34 | 2026-03-11
وزارة الإعلام واليونسكو تعززان ثقافة التحقق من الأخبار في لبنان
09:29 | 2026-03-11
كم تراجعت نسبة السياحة والسفر إلى لبنان بسبب الحرب؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 16:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24