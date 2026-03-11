سلام شكر نظيره الأردنيّ على المساعدات المقدّمة للنازحين

اتصل الدكتور برئيس مجلس وزراء الهاشمية الدكتور جعفر حسان، وتوجّه بالشكر إليه، وإلى جلالة الملك ، وذلك فور وصول قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات لأهلنا إلى معبر المصنع.

Advertisement