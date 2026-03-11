تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران الياس نصّار والسفير البابوي يشاركون في مراسم دفن الأب بيار الراعي

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:17
A-
A+
المطران الياس نصّار والسفير البابوي يشاركون في مراسم دفن الأب بيار الراعي
المطران الياس نصّار والسفير البابوي يشاركون في مراسم دفن الأب بيار الراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شيع أهالي بلدة القليعة كاهن رعيتهم الشهيد الأب بيار الراعي بمأتم مهيب. واستقبل أهالي البلدة النعش عند دوار مار جرجس، وقد حُمل على الأكف وسط نثر الورود والأرز والزغاريد، وعلى وقع موسيقى فرقة النوبة التي زفته إلى مذبح كنيسة مار جرجس.

وخلال المراسم، حضر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لتقديم التعازي بالشهيد.

وترأس مراسم الدفن النائب البطريركي المطران الياس نصار ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بمشاركة السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، ورئيس أساقفة أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله، وميتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، إلى جانب لفيف من المطارنة والكهنة.

كما حضر ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رئيس اللجنة الثقافية الشيخ وسام سليقا، النائبان غادة أيوب وملحم خلف، الوزير السابق هيكتور حجار، قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس، مدير مكتب مخابرات مرجعيون العقيد حنا حليحل، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال انطونيو رامون برنال مارتين، رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر، وشخصيات سياسية وعسكرية وتربوية واجتماعية وبلدية واختيارية.

وتلا الخوري جورج يرق رسالة التعزية الصادرة عن البطريركية المارونية في بكركي باسم البطريرك الراعي، فقال: "باسم ميلاد الراعي وشقيقيه وشقيقاته، إخوة المرحوم الخوري الشهيد بيار الراعي، وأبناء وبنات بلدتي دبل والقليعة المحترمين. بالألم والأسى الشديدين تلقينا معكم خبر استشهاد عزيزكم وعزيزنا الخوري بيار الراعي، ابن بلدة دبل الحزينة، وكاهن رعية القليعة التي تبكي بالدموع راعيها الغيور والشجاع وصاحب الصفات الكهنوتية المنعمة بالفضائل الإلهية. لكننا برجاء قيامة المسيح فادينا نتطلع إلى استشهاده المؤلم مشاركة في آلام الفداء، ونرافقه بالصلاة في عبوره إلى بيت الآب في السماء، حيث مقر الأبرار والشهداء. ولم يمر شهر على وفاة والدكم".

اضاف: "إنه بعد في الرابعة والخمسين من العمر، وهو في كامل نشاطه وعطائه في رعية مار جرجس – القليعة العزيزة مع معاونه عزيزنا الخوري أنطونيوس عيد فرح. سيم كاهنا سنة 2004 وانطلق في خدمته الرعوية في القليعة معاونا للمرحوم المونسنيور منصور الحكيم، ثم عينه سيادة أخينا المطران شربل عبد الله كاهنا للرعية منذ العام 2021. وقد وصفه لنا بكلماته الأبوية أنه الأمين والغيور على تعاليم كنيسته الكاثوليكية، والأخ المحب دون تمييز لكل إخوته الكهنة. دخل صلب الحياة الرعوية بمفتاح المحبة اللامشروطة، مرحا مع الأطفال، واعدا بالمستقبل الأفضل للشبيبة، وحصنا منيعا للعائلات ركن الكنيسة والمجتمع، حتى باتت رعية مار جرجس – القليعة أنموذجا لرعية المسيح النابضة بالحياة".

وتابع: "هذا ما أهله شهيدنا الغالي لخدمة أماكن عديدة كوكيل أسقفي في منطقة مرجعيون – حاصبيا، ومرشدا لإقليم كاريتاس فيها. كما شغل منصب المسؤول عن الشؤون القضائية والقانونية في أبرشية صور كونه محاميا للعدل والوثاق في محكمتنا الابتدائية الموحّدة، ووسّع نشاطه في خدمة المتقاضين والمؤمنين، وقضى ثلاث سنوات في مرتبة السجون مدافعًا رسوليًا وأبًا روحيًا ومرافقا إنسانيا مباركا حتى النفس الأخير".

وقال: "كلنا نعلم كيف آثر المواقف الشجاعة مع أهل بلدة القليعة الصامدة بأبنائها، حفاظا على أرضها من جهة، وتأكيدا لرفضهم الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل التي يدفع ثمنها اللبنانيون المخلصون لوطنهم رغما عنهم من جهة ثانية".

أضاف: "إنا نصلي معكم لكي يكون استشهاده فداء عن أبناء القليعة المرابطة، وعن لبنان واللبنانيين، وانتصارا لهذه القرية، ورجاء في سلام العائلات والشباب والشيب".

وتابع: "نشارككم اليوم، مع أبرشية صور وأهالي دبل والقليعة، أبناء كنيستنا المارونية ومؤسساتها القضائية والمؤمنين فيها، والمخلصين، إذ يؤمنون بأن الراحة نفسه يترأسها سيادة أخينا المطران مارون العمار رئيس المحكمة البطريركية الاستئنافية، والمطران الياس سليمان المشرف على توزيع العدالة في محاكمنا المارونية".

وختم: "إنا نودع بكم سيادة أخينا المطران الياس نصّار، النائب البطريركي السامي الاحترام، راجيا بواسطة الصلاة راحة نفسه، ووفقكم نعزينا الحارة، سائلين له الراحة في الملكوت السماوي. ولكم العزاء، والمعزي على الكنيسة كاهنا فدائيا".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي عبدالله: دم الأب بيار الراعي يسقط وهم الصراعات الطائفية ويكشف وجه العدوان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيلة القذاذفة: مراسم دفن سيف الإسلام القذافي ستقام الجمعة بمدينة بني وليد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان الأب بشاره أبو مراد طوباويًا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

المستقبل

حزب الله

إسرائيل

الشهداء

المطار

ماروني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24