لبنان

بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:22
بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟
بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟ photos 0
كتب البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه على منصّة "إكس": "تُقام اليوم في لبنان جنازة الأب بيار الراعي، كاهن الرعية الماروني في إحدى القرى المسيحية، في ظلّ ما تشهده هذه القرى من ويلات الحرب مجدداً. أعبّر عن تضامني مع الشعب اللبناني في هذه المحنة العصيبة. كان الأب بيار راعياً حقيقياً، فما إن سمع بنبأ إصابة بعض أبناء رعيته في قصف، حتى سارع إلى تقديم العون دون تردد. نسأل الله أن يجعل دمه الذي سفكه بذرة سلام للبنان الحبيب".
 
 
وأضاف البابا لاوون الرابع عشر: "فلنواصل الدعاء من أجل السلام في إيران والشرق الأوسط، ولا سيما من أجل الضحايا المدنيين الكثيرين، بمن فيهم العديد من الأطفال الأبرياء. لعلّ دعاءنا يمنح العزاء للمتألمين، وبذرة أمل للمستقبل".
 
 
 
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
