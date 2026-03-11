"التقدمي" ينفي توجيه جنبلاط تحذيراً لجعجع بشأن ملف النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الإشتراكي، بيان، نفى "صحّة ما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن توجيه الرئيس تحذيراً إلى رئيس ، ، بعدم المساس بملف ".



وأكد الحزب "التقدمي"" أنّ الجولة التي يقوم بها النائب تيمور ، على تتضمّن دعوة صريحة إلى إبقاء ملف النازحين في إطاره الإنساني والوطني، بعيداً عن السياسة وتجاذباتها والحرب ومسبّباتها".



وفي هذا السياق، جدّد "التقدمي" دعوته لوسائل الإعلام إلى ضرورة توخّي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتدقيق فيها قبل نشرها، حفاظاً على صدقية العمل الصحافي ومصداقية المنصة أو الصحيفة".

Advertisement