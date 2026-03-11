تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"التقدمي" ينفي توجيه جنبلاط تحذيراً لجعجع بشأن ملف النازحين

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:22
التقدمي ينفي توجيه جنبلاط تحذيراً لجعجع بشأن ملف النازحين
التقدمي ينفي توجيه جنبلاط تحذيراً لجعجع بشأن ملف النازحين photos 0
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيان، نفى "صحّة ما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن توجيه الرئيس وليد جنبلاط تحذيراً إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بعدم المساس بملف النازحين".

وأكد الحزب "التقدمي"" أنّ الجولة التي يقوم بها رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، على القوى السياسية تتضمّن دعوة صريحة إلى إبقاء ملف النازحين في إطاره الإنساني والوطني، بعيداً عن السياسة وتجاذباتها والحرب ومسبّباتها".

وفي هذا السياق، جدّد "التقدمي" دعوته لوسائل الإعلام إلى ضرورة توخّي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتدقيق فيها قبل نشرها، حفاظاً على صدقية العمل الصحافي ومصداقية المنصة أو الصحيفة".
