وزارة الإعلام واليونسكو تعززان ثقافة التحقق من الأخبار في لبنان

تواصل بإشراف الوزير المحامي د. بول وبدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في ، جهودها لتعزيز صدقية العمل الإعلامي وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها وما يرافقها من انتشار متزايد للمعلومات المضللة والتداول غير الدقيق للأخبار، بما يساهم في حماية الرأي العام من التضليل والحد من انتشار الشائعات، لا سيما في أوقات الأزمات.



وفي هذا الإطار، عملت الوزارة بدعم من اليونسكو، على إنشاء وحدة متخصصة للتحقق من المعلومات داخل الوزارة تحت اسم (Fact Check Lebanon)، إلى جانب تطوير صفحة إلكترونية مخصصة على الموقع الرسمي للوزارة تعنى بتدقيق الأخبار والمعلومات المتداولة ونشر نتائج التحقق أمام الرأي العام.



وقد تولت الوزارة بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، إعداد الكادر العامل في هذه الوحدة من خلال سلسلة من التدريبات المتخصصة التي ركزت على المهارات وأساليب التحقق من المعلومات، وأدوات رصد الأخبار المتداولة على المنصات الرقمية، إضافة إلى تقنيات تحليل المحتوى الإعلامي، بما يعزز قدرات الوزارة في متابعة الأخبار المتداولة والتصدي للتضليل الإعلامي.



كذلك تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع والصحافيين والمؤسسات المعنية لتطوير آليات التحقق من المعلومات وتبادلها، بما يساهم في نشر الأخبار الدقيقة والموثوق بها وتعزيز المهنية الإعلامية.



وفي إطار دعم ، تواكب اليونسكو عمل الوحدة من خلال إشراك مجموعة من الشباب من مختلف المناطق ممن شاركوا سابقا في تدريبات حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، لا سيما ضمن مشروع تمكين الشباب في الممول من "اليونيفيل".



ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز دور وزارة الإعلام في رصد الأخبار المتداولة والتحقق من صحتها ونشر نتائج التحقق للجمهور عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وترسيخ بيئة إعلامية أكثر مسؤولية ومهنية.

