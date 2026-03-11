جريمة بحقّ الكلاب... ما شهدته منطقة أبي سمراء أثار حالة من الإستياء

عُثر في حيّ النزهة في منطقة أبي سمراء في ، على أكثر من 20 جرواً مقتولين داخل قطعة أرض، ما أثار حالة من الإستياء والغضب.



وقالت مصادر لـ" "، إنّ "3 أولاد أكبرهم يبلغ من العمر نحو 15 عاماً، كانوا يلتقطون الكلاب من الشوارع وينقلونها إلى المكان المذكور، حيث يقومون بتعذيبها حتّى الموت.

وطالب أهالي المنطقة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ودعوا جمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة إلى متابعة القضية واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.