لبنان

الموسوي: الدولة يجب أن تكون بمستوى إرادة الشعب

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:09
الموسوي: الدولة يجب أن تكون بمستوى إرادة الشعب
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي في حديث لقناة "المنار"، أن "الملحمة البطولية التي خاضها أبناء البقاع في النبي شيت، التي هي بلدة سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، وبلدة القائد الجهادي الكبير الشهيد فؤاد شكر، وبلدة الإمام الصدر لأن الإمام الصدر انطلق من تلك المنطقة، أبناء كل الشرفاء والمقاومين والأحرار وأبناء الجيش اللبناني أيضا، هي معادلة فطرية طبيعية تلقائية لا تحتاج إلى قرار سياسي ولا تحتاج إلى أي إشارة من أي أحد".

وقال: "الناس انطلقت للدفاع عن بلدها ولم تنتظر إذنا من أحد، وهذا حق طبيعي دستوري مكفول بكل الشرائع الدولية وبمنطق الطبيعة وبمنطق الفطرة أنك تدافع عن نفسك، ونأسف لأن الدولة لم تكن على المستوى الرسمي جاهزة لكي تدافع، والأنكى من ذلك أنه ليس هناك قرار سياسي".

أضاف: "المطلوب أن تكون السلطة بمستوى الشعب، وأن تكون القرارات بمستوى إرادة الشعب، الإرادة الوطنية الجامعة التي تقول قولا واحدا: الجيش والشعب والمقاومة، فهذا الشعار لم يكن شعارا هوائيا، وإنما كان شعارا جُسِّد دائما على الأرض".

وتابع: "على الدولة اللبنانية، وعلى السلطة، أن تعيد النظر في قراراتها، وأن تدعم الجيش اللبناني الموجود لأنه مُتموضع في أماكن يشرف على كل حركة العدو. ان حركة العدو في هذه المنطقة هي موضع علامات استفهام كبرى: ماذا يخطط له في القادم من الأيام في هذه المنطقة؟".

وختم: "هؤلاء الأبطال أبناء: النبي شيت، سرعين، الخضر، الخريبة، حورتعلا، بريتال، وأبناء كل القرى البقاعية وشمسطار وغيرها، هم على العهد والوعد لن يخلوا أبدا، وسيستمرون حتى آخر لحظة في الدفاع والتضحية من أجل أن نبلغ النصر جميعا بعزة وكرامة إن شاء الله".
 
