لبنان

جابر: كل الإدارات مستنفرة لتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:15
جابر: كل الإدارات مستنفرة لتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية
جابر: كل الإدارات مستنفرة لتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية photos 0
اكد وزير المالية ياسين جابر "ان ادارات وزارة المالية ودوائرها كافة مستنفرة بكامل جهوزيتها للاستجابة المالية لكل ما يرتبط بالشؤون الاغاثية والمتطلبات الصحية واحتياجات المستشفيات"، مشيراً الى "أن الأولية اليوم هي الى جانب تأمين الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، هي لتلبية احتياجات اهلنا النازحين عبر الهيئة العليا للاغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وزارة الصحة العامة ومجلس الجنوب".

وكشف الوزير جابر "أن اتصالاته متواصلة مع المؤسسات الدولية لرفع او تمديد التزامات تسهم في هذا الظرف الصعب في المساعدة على تخطي المحنة التي يمر بها لبنان، والتي قد تعتبر من المرات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى الخسائر البشرية والمادية، جراء العدوان المتمادي". 

كلام جابر جاء اثر اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة وضم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس الى جانب فريقي عمل من الوزارتين، خصص لمناقشة امكانية تمديد مهلة انتهاء مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الممول من البنك الدولي، بما يسمح باستكمال تنفيذه، وفق ما يفرضه الواقع الصحي الناجم في الظرف الحالي.
وزارة الصحة العامة

الشؤون الاجتماعية

وزارة المالية

البنك الدولي

وزارة الشؤون

وزير المالية

وزارة الصحة

وزير الصحة

