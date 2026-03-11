جابر: كل الإدارات مستنفرة لتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية

اكد ياسين جابر "ان ادارات ودوائرها كافة مستنفرة بكامل جهوزيتها للاستجابة المالية لكل ما يرتبط بالشؤون الاغاثية والمتطلبات الصحية واحتياجات المستشفيات"، مشيراً الى "أن الأولية اليوم هي الى جانب تأمين الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، هي لتلبية احتياجات اهلنا عبر الهيئة للاغاثة ووزارة وعبر ومجلس الجنوب".



وكشف الوزير جابر "أن اتصالاته متواصلة مع المؤسسات الدولية لرفع او تمديد التزامات تسهم في هذا الظرف الصعب في المساعدة على تخطي المحنة التي يمر بها ، والتي قد تعتبر من المرات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى الخسائر البشرية والمادية، جراء العدوان المتمادي".



كلام جابر جاء اثر اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة وضم العامة ركان ناصر الدين ومدير مكتب في لبنان إنريكي أرماس الى جانب فريقي عمل من الوزارتين، خصص لمناقشة امكانية تمديد مهلة انتهاء مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الممول من البنك الدولي، بما يسمح باستكمال تنفيذه، وفق ما يفرضه الواقع الصحي الناجم في الظرف الحالي.



Advertisement