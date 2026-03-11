تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرئيس عون شكر العاهل الأردني على ارساله قافلة الإغاثة.. وتبلّغ من الاتحاد الأوروبي ارسال دفعة ثانية من المساعدات

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:18
الرئيس عون شكر العاهل الأردني على ارساله قافلة الإغاثة.. وتبلّغ من الاتحاد الأوروبي ارسال دفعة ثانية من المساعدات
الرئيس عون شكر العاهل الأردني على ارساله قافلة الإغاثة.. وتبلّغ من الاتحاد الأوروبي ارسال دفعة ثانية من المساعدات photos 0
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته مع المؤسسات والهيئات التي تتابع أوضاع النازحين من القرى والبلدات التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. فبعد الاجتماع قبل ظهر اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة، اجتمع الرئيس عون بعد ظهر اليوم مع رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر ونائب الرئيس السيدة رشا أبو غزالة وعضو المجلس السيد يوسف دوغان والمراقب المالي السيد ياسر ذبيان. 
وقد أطلع رئيس المجلس الرئيس عون على ما يقوم به مجلس الجنوب في إطار مساعدة النازحين وتأمين حاجاتهم داخل مراكز الإيواء وخارجها، إضافة إلى إيصال المساعدات العاجلة والمحروقات إلى الصامدين في قراهم.
وطلب الرئيس عون من مجلس الجنوب متابعة الاهتمام بأوضاع النازحين، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالإغاثة وهيئة إدارة الكوارث، لتأمين تغطية واسعة لإغاثة النازحين.
 
اتصال مع الملك عبد الله
على صعيد آخر، أجرى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعرض معه التطورات المستجدة على صعيد الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة.
وفي خلال الاتصال، شكر الرئيس عون العاهل الأردني على المساعدات الإنسانية التي أُرسلت بتوجيه من الملك ، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، والتي وصلت إلى لبنان ضمن قافلة من 25 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية وأدوية.
وقال الرئيس عون أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والأردني الشقيقين، لاسيما وأن الأردن وقف دائمًا إلى جانب لبنان وشعبه في مختلف الظروف.
 
رئيسة المفوضية الأوروبية
كذلك تلقّى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، وبحث معها في التطورات المتسارعة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان.
وأبلغت السيدة فون دير لاين الرئيس عون عن إرسال دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية العاجلة من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، بعد الدفعة الأولى التي وصلت أمس.
وشكر رئيس الجمهورية المسؤولة الأوروبية على الدعم السياسي والإغاثي الذي تقدمه المفوضية الأوروبية للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
