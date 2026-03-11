تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سفير الأردن: القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية لدعم لبنان في أزمته

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:18
A-
A+

سفير الأردن: القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية لدعم لبنان في أزمته
سفير الأردن: القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية لدعم لبنان في أزمته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد عبد الرحمن الحديد، في تصريح ل"الوكالة الوطنية للإعلام"، خلال استقباله قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من المملكة، الى الجمهورية اللبنانية في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، "أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية استمرارا لنهج المملكة الثابت في دعم الاشقاء في لبنان وللوقوف الى جانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة".

أضاف :" ان هذه القافلة تتكون من ٢٥ شاحنة تابعة للقوات المسلحة الاردنية وتحمل مواد اغاثية وطبية وغذائية مختلفة".

وقال :"إننا ندعو العلي القدير ان يمن على لبنان بالامن والسلام وان تنتهي مأساة النزوح وان يعود النازحون الى بلداتهم وقراهم ".

وختم السفير الحديد:"ان واجبنا كأردنيين ان نقف الى جانب اخواننا اللبنانيين ونحن دائما معهم".

من جهته، اشار العميد نابلسي الى "ان هذه الهبة المكونة من ٢٥ شاحنة تحتوي على مواد اغاثية وطبية مختلفة تأتي في سياق الوقوف الدائم من الاردن قيادة وشعبا الى جانب لبنان في ازماته".

وأكد نابلسي "ان هذه الهبة تزيد من قدرة لبنان على مواجهة المأساة الحالية  وتخفف من وطأة الازمة على النازحين".

وختم نابلسي بتقديم الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الاردنيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة السودانية تدين هجوم الدعم السريع على قافلة لبرنامج الغذاء العالمي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن والرئيس التركي يشددان على أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: لبنان تلقى قافلة مساعدات أردنية عبر المصنع ويوم غد ستصل مساعدات فرنسية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الأمين العام

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24