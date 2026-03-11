سفير الأردن: القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية لدعم لبنان في أزمته

أكد سفير الأردنية الهاشمية لدى وليد عبد الرحمن الحديد، في تصريح ل" "، خلال استقباله قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من المملكة، الى الجمهورية في حضور للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، "أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية استمرارا لنهج المملكة الثابت في دعم الاشقاء في لبنان وللوقوف الى جانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة".



أضاف :" ان هذه القافلة تتكون من ٢٥ شاحنة تابعة للقوات المسلحة الاردنية وتحمل مواد اغاثية وطبية وغذائية مختلفة".



وقال :"إننا ندعو القدير ان يمن على لبنان بالامن والسلام وان تنتهي مأساة النزوح وان يعود النازحون الى بلداتهم وقراهم ".



وختم السفير الحديد:"ان واجبنا كأردنيين ان نقف الى جانب اخواننا اللبنانيين ونحن دائما معهم".



، اشار العميد نابلسي الى "ان هذه الهبة المكونة من ٢٥ شاحنة تحتوي على مواد اغاثية وطبية مختلفة تأتي في سياق الوقوف الدائم من الاردن قيادة وشعبا الى جانب لبنان في ازماته".



وأكد نابلسي "ان هذه الهبة تزيد من قدرة لبنان على مواجهة المأساة الحالية وتخفف من وطأة الازمة على ".



وختم نابلسي بتقديم الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الاردنيين.

