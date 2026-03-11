تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سفير الأردن: القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية لدعم لبنان في أزمته
Lebanon 24
11-03-2026
|
10:18
أكد سفير
المملكة
الأردنية الهاشمية لدى
لبنان
وليد عبد الرحمن الحديد، في تصريح ل"
الوكالة الوطنية للإعلام
"، خلال استقباله قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من المملكة، الى الجمهورية
اللبنانية
في حضور
الأمين العام
للهيئة
العليا
للإغاثة العميد بسام النابلسي، "أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية استمرارا لنهج المملكة الثابت في دعم الاشقاء في لبنان وللوقوف الى جانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة".
أضاف :" ان هذه القافلة تتكون من ٢٥ شاحنة تابعة للقوات المسلحة الاردنية وتحمل مواد اغاثية وطبية وغذائية مختلفة".
وقال :"إننا ندعو
العلي
القدير ان يمن على لبنان بالامن والسلام وان تنتهي مأساة النزوح وان يعود النازحون الى بلداتهم وقراهم ".
وختم السفير الحديد:"ان واجبنا كأردنيين ان نقف الى جانب اخواننا اللبنانيين ونحن دائما معهم".
من جهته
، اشار العميد نابلسي الى "ان هذه الهبة المكونة من ٢٥ شاحنة تحتوي على مواد اغاثية وطبية مختلفة تأتي في سياق الوقوف الدائم من الاردن قيادة وشعبا الى جانب لبنان في ازماته".
وأكد نابلسي "ان هذه الهبة تزيد من قدرة لبنان على مواجهة المأساة الحالية وتخفف من وطأة الازمة على
النازحين
".
وختم نابلسي بتقديم الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الاردنيين.
