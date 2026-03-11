قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها

تفقَّدَ العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - ، حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب ، والتقى الضباط والعسكريين، منوّهًا بصمودهم وتضحياتهم وسط استمرار الاعتداءات التي تطال مناطق مختلفة من وتؤدي إلى وقوع وجرحى.

كما أكد أنّ الجيش هو الحل لخلاص لبنان، وضمانة وحدته، معتبرًا أنّ حملات التجنّي لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها.

وقال: "نحن عازمون على بسط سلطة كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية، وملتزمون بالمصلحة الوطنية حفاظًا على وحدة لبنان وأبنائه.

إنّ البزة العسكرية التي تضم أبناء المؤسسة تنتمي إلى الوطن بمختلف مناطقه وأطيافه".

وأضاف: "المرحلة صعبة والتحديات كبيرة، لكنْ تبقى عزيمتنا وقوّتنا وإيماننا بقدسية مهمتنا هي الأساس لنجاحنا".

وختم داعيًا العسكريين إلى اليقظة وعدم الأخذ بالشائعات التي تحاول النيل من المؤسسة.

بعدها انتقل العماد هيكل إلى بلدة القليعة - مرجعيون حيث قدّم التعازي بكاهن رعيّة مار جرجس – القليعة ميلاد ، الذي استشهد نتيجة اعتداء إسرائيلي على البلدة.

