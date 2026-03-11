تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:37
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها photos 0
تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني، والتقى الضباط والعسكريين، منوّهًا بصمودهم وتضحياتهم وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مناطق مختلفة من لبنان وتؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى.
كما أكد أنّ الجيش هو الحل لخلاص لبنان، وضمانة وحدته، معتبرًا أنّ حملات التجنّي لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها.
وقال: "نحن عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية، وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان وأبنائه.
إنّ البزة العسكرية التي تضم أبناء المؤسسة تنتمي إلى الوطن بمختلف مناطقه وأطيافه".
وأضاف: "المرحلة صعبة والتحديات كبيرة، لكنْ تبقى عزيمتنا وقوّتنا وإيماننا بقدسية مهمتنا هي الأساس لنجاحنا".
وختم داعيًا العسكريين إلى اليقظة وعدم الأخذ بالشائعات التي تحاول النيل من المؤسسة.
بعدها انتقل العماد هيكل إلى بلدة القليعة - مرجعيون حيث قدّم التعازي بكاهن رعيّة مار جرجس – القليعة الخوري بيار ميلاد الراعي، الذي استشهد نتيجة اعتداء إسرائيلي على البلدة.
