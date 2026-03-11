تحذير إسرائيليّ إلى سكان الضاحية الجنوبية: أخلوا المنطقة فورًا

وجّه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص إلى سكان:

- حارة حريك

- الليلكي

- الحدث

-

- تحويطة

-



وقال إنّ "الجيش الاسرائيلي يعود ويكرر ان أنشطة " " تجبرنا على العمل ضده وبقوة. لا ننوي المساس بكم. فحرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر. الجيش الاسرائيلي لن يتردد باستهداف كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية. أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر. لذلك أخلوا المنطقة فورًا.