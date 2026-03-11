تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تحذير إسرائيليّ إلى سكان الضاحية الجنوبية: أخلوا المنطقة فورًا
Lebanon 24
11-03-2026
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص إلى سكان:
- حارة حريك
-
الغبيري
الليلكي
- الحدث
-
برج البراجنة
- تحويطة
الغدير
-
الشياح
وقال إنّ "الجيش الاسرائيلي يعود ويكرر ان أنشطة "
حزب الله
" تجبرنا على العمل ضده وبقوة. لا ننوي المساس بكم. فحرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر. الجيش الاسرائيلي لن يتردد باستهداف كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية. أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر. لذلك أخلوا المنطقة فورًا.
لبنان
عربي-دولي
برج البراجنة
حزب الله
البراجنة
الغبيري
إسرائيل
الشياح
رنا ❗️
الغدير
تابع
