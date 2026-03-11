وزارة الصحة تسلم جمعية الإسعاف سيارة مقدمة كهبة من العراق

سلّم العامة الدكتور ركان ، في خطوة تهدف إلى تمكين الهيئات الإسعافية وتوحيد المرجعية الإدارية والفنية لجميع الجهات العاملة على الأرض، ل"جمعية الإسعاف اللبناني" السيد عمر الرافعي، سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من الشقيق.تمت عملية التسليم في ، وتأتي ضمن سياق المحور الأول من استراتيجية الوزارة المعني بـ "إدارة وتنسيق الجهود الإسعافية والإغاثية" لضمان تكامل الأداء بين كافة الفاعلين في القطاع الصحي.وأوضح الوزير ناصر الدين "أن توزيع هذه الموارد اللوجستية يندرج تحت بند "التنسيق الميداني واللوجستي" الذي تشرف عليه الوزارة لتوزيع الفرق الطبية وسيارات الإسعاف بناءً على خرائط الاحتياج اللحظي. وأكد أن دعم الجمعيات الإسعافية كجمعية الإسعاف اللبناني يساهم مباشرة في "تقليص زمن الاستجابة للطوارئ من خلال التوزيع الرشيد للموارد".من جانبه، أعرب الرافعي، عن شكره العميق لوزارة الصحة العامة وجمهورية العراق، مؤكداً "أن هذه الهبة ستعزز من قدرة الجمعية على تنفيذ بروتوكولات الخدمة الإسعافية الموحدة التي تصدرها الوزارة لضمان جودة الخدمة. وأشار إلى أن السيارة ستدخل الخدمة فوراً لتكون جزءاً من منظومة "إدارة تدفق الجرحى" ومنع التكدس في المستشفيات عبر التوجيه الفعال للمصابين".