أكثر من 20 دولة تعبّر عن قلقها بشأن النزاع بين إسرائيل وحزب الله

أعربت أكثر من 20 دولة الأربعاء عن قلقها في إزاء تجدد الحرب بين وحزب الله اللبناني المدعوم من ، قبل اجتماع لمجلس الأمن مخصص للنزاع في .وجاء في بيان قرأه السفير الفرنسي جيروم بونافون نيابة عن الدول الموقعة، "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي هجوم ضد البنى التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان، وعلى احترام سيادة وسلامة أراضيه".إلى جانب ، وقعت على البيان أرمينيا، النمسا، البحرين، كمبوديا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ، اليونان، الهند، إيرلندا، إيطاليا، مالطا، نيبال، مقدونيا الشمالية، بنما، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، إسبانيا وأوروغواي، كما ذكرت"فرانس برس".