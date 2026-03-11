الحجار يشدد على متابعة ملف النازحين والاستجابة السريعة للطوارئ

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في عمران ، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما ما يتعلق بأوضاع غير اللبنانيين.



كما استقبل النائب أحمد الخير، حيث تم التداول في آخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.



وعقد وزير الداخلية الاجتماع الدوري الافتراضي مع المحافظين، من المركزية في الوزارة، في إطار متابعته اليومية للتطورات الميدانية واطلاعه على سير العمل في مختلف المحافظات والتدابير المتخذة لمواكبة الأوضاع الراهنة.



واطلع من المحافظين على آخر المستجدات في مناطقهم، لا سيما ما يتصل بحركة النزوح والإجراءات المتخذة لمساعدة الأهالي، مشددا على "ضرورة المتابعة اليومية للأوضاع ورفع التقارير إلى غرفة العمليات المركزية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ".



وأكد "ضرورة إيلاء ملف النازحين أهمية قصوى، ومتابعة أوضاعهم وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالتوازي مع مواكبة الوضع الأمني على الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة".

