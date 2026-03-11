تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحجار يشدد على متابعة ملف النازحين والاستجابة السريعة للطوارئ

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:24
A-
A+

الحجار يشدد على متابعة ملف النازحين والاستجابة السريعة للطوارئ
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما ما يتعلق بأوضاع النازحين غير اللبنانيين.

كما استقبل النائب أحمد الخير، حيث تم التداول في آخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.

وعقد وزير الداخلية الاجتماع الدوري الافتراضي مع المحافظين، من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، في إطار متابعته اليومية للتطورات الميدانية واطلاعه على سير العمل في مختلف المحافظات والتدابير المتخذة لمواكبة الأوضاع الراهنة.

واطلع من المحافظين على آخر المستجدات في مناطقهم، لا سيما ما يتصل بحركة النزوح والإجراءات المتخذة لمساعدة الأهالي، مشددا على "ضرورة المتابعة اليومية للأوضاع ورفع التقارير إلى غرفة العمليات المركزية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ".

وأكد "ضرورة إيلاء ملف النازحين أهمية قصوى، ومتابعة أوضاعهم وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالتوازي مع مواكبة الوضع الأمني على الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة".
مواضيع ذات صلة
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة تدابير قوى الأمن الداخلي واستيعاب النازحين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الروم الكاثوليك تشكّل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع النازحين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24

منسق الشؤون الإنسانية

الشؤون الإنسانية

غرفة العمليات

وزير الداخلية

أحمد الحجار

اطلاعه على

النازحين

مني على

