تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة عمال المخابز تعترض على رفع سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:39
A-
A+

نقابة عمال المخابز تعترض على رفع سعر ربطة الخبز
نقابة عمال المخابز تعترض على رفع سعر ربطة الخبز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اشار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري في بيان، الى انه "في ظل الظروف الراهنة والاوضاع العامة وما يشهده وطننا من عدوان متصاعد ومن قتل وتدمير وتهجير ونزوح وايضا زيادة نسبة العاطلين عن العمل بسبب فقدان مصدر رزقهم، يفاجئنا وزير الاقتصاد برفع سعر ربطة الخبز بشكل عشوائي بسبب ارتفاع الأسعار 13 الف ليرة على سعر ربطة الخبز ليصل الى 85 الف ليرة ولا يوجد مبرر مهما ارتفعت أسعار مادة المازوت لغاية الأمس لهذه الزيادة، وما زال الحد الأدنى للاجور 28 مليون ليرة ".

اضاف: "معالي الوزير نحن من رفع شعار رغيف الخبز خط أحمر ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال، فرغيف الخبز حق مقدس للمواطنين وليس لاستغلال المواطنين برغيف عيشهم . نوضح للمعنيين لغاية الأمس ربطة الخبز تسلم بالشمال 50 الف ليرة ومن مدة وصلت المضاربة بأسعار الخبز للعديد من الافران في ضواحي بيروت، والكل يعلم بهذه المضاربة من أصحاب الافران والعمال والموزعين واصحاب المحلات، وكنا سنطالب باعادة النظر بدراسة كلفة صناعة ربطةالخبز على اثر المضاربات لولا هذه الظروفالصعبة".

وتابع: "نحن لا نرضى بالخسارة لاصحاب المخابز والافران لكن بزيادة واقعية، وليس بايهام المواطنين انه زاد سعر ربطة الخبز فعليا 2000 ليرة مع زيادة وزنها،  وغدا "الحبل على الجرار" مع ارتفاع اسعار المكونات التي تدخل في صناعة الخبز،  او بسبب الإجازات والاقامات للأخوة العمال السوريين،  او بسبب التهجير ونزوح العمال السوريين" .

وختم: " لذلك نطالب من المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة ان يكون رغيف الخبز امانة في اعناق الجميع وعدم زيادة سعر ربطة الخبز وخاصة في هذه الظروف الراهنة والازمة الاقتصادية المتفاقمة، الا بعد دراسة شاملة ودقيقة وبكل شفافية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... رفع سعر ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان تحدد موعد انتخاباتها النصفية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة عمال المخابز في بيروت

وزارة الاقتصاد والتجارة

نقابة عمال المخابز

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

شحادة المصري

جبل لبنان

ليون لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24