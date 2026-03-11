نقابة عمال المخابز تعترض على رفع سعر ربطة الخبز

اشار رئيس وجبل النقابي في بيان، الى انه "في ظل الظروف الراهنة والاوضاع العامة وما يشهده وطننا من عدوان متصاعد ومن قتل وتدمير وتهجير ونزوح وايضا زيادة نسبة العاطلين عن العمل بسبب فقدان مصدر رزقهم، يفاجئنا برفع سعر ربطة الخبز بشكل عشوائي بسبب ارتفاع الأسعار 13 الف ليرة على سعر ربطة الخبز ليصل الى 85 الف ليرة ولا يوجد مبرر مهما ارتفعت أسعار مادة المازوت لغاية الأمس لهذه الزيادة، وما زال الحد الأدنى للاجور 28 مليون ليرة ".



اضاف: "معالي الوزير نحن من رفع شعار رغيف الخبز خط أحمر ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال، فرغيف الخبز حق مقدس للمواطنين وليس لاستغلال المواطنين برغيف عيشهم . نوضح للمعنيين لغاية الأمس ربطة الخبز تسلم بالشمال 50 الف ليرة ومن مدة وصلت المضاربة بأسعار الخبز للعديد من الافران في ضواحي ، والكل يعلم بهذه المضاربة من أصحاب الافران والعمال والموزعين واصحاب المحلات، وكنا سنطالب باعادة النظر بدراسة كلفة صناعة ربطةالخبز على اثر المضاربات لولا هذه الظروفالصعبة".



وتابع: "نحن لا نرضى بالخسارة لاصحاب المخابز والافران لكن بزيادة واقعية، وليس بايهام المواطنين انه زاد سعر ربطة الخبز فعليا 2000 ليرة مع زيادة وزنها، وغدا "الحبل على الجرار" مع ارتفاع اسعار المكونات التي تدخل في صناعة الخبز، او بسبب الإجازات والاقامات للأخوة العمال السوريين، او بسبب التهجير ونزوح العمال السوريين" .



وختم: " لذلك نطالب من المعنيين في ان يكون رغيف الخبز امانة في اعناق الجميع وعدم زيادة سعر ربطة الخبز وخاصة في هذه الظروف الراهنة والازمة الاقتصادية المتفاقمة، الا بعد دراسة شاملة ودقيقة وبكل شفافية".

