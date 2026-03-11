سلام يشكر ماكرون على وصول 60 طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت

شكر نواف سلام على وصول أول شحنة من ٦٠ طناً من المساعدات إلى مطار ، والتي تسلمها ، علماً أن المزيد من الشحنات ستصل غدًا.



كما جدد شكره على مواقف الثابتة إلى جانب ومساعيها الدبلوماسية المستمرة.



Advertisement