تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صور ودعت المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف

Lebanon 24
11-03-2026 | 12:19
A-
A+

صور ودعت المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف
صور ودعت المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ودعت صور المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف، الذي استشهد بغارة إسرائيلية أثناء إجلائه أحد المواطنين من بلدة مجدل زون، واستقبله الأهالي وزملاؤه في الصليب الأحمر عند ميناء الصيادين بالزفة الحزينة والتصفيق.
 
 
وترأس راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر قداسا وجنازا لراحة نفسه في كنيسة القديس مار توما الرسول، وعاونه عدد من الآباء، في حضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، مسؤول إقليم جبل عامل في حركة "أمل" علي إسماعيل، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين ممثلا رئيس البلدية حسن دبوق وربيع قبيسي، مدير قطاع الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني الكسي نعمه، إضافة إلى وفد من "أمل" وممثلين لـ"حزب الله"، أعضاء المجلس البلدي وحشد من أهالي صور والجوار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الاحمر ينعى المسعف يوسف عساف
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور عزى بالمسعف الشهيد يوسف عساف
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف اسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال عملية إنقاذ.. إستهداف إسرائيلي يطالُ مسعفين من الصليب الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

علي إسماعيل

نائب رئيس

عبد الله

حزب الله

إسماعيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24