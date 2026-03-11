صور ودعت المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف

ودعت صور المسعف في اللبناني يوسف عساف، الذي استشهد بغارة إسرائيلية أثناء إجلائه أحد المواطنين من بلدة مجدل زون، واستقبله الأهالي وزملاؤه في الأحمر عند ميناء الصيادين بالزفة الحزينة والتصفيق.



وترأس راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت اسكندر قداسا وجنازا لراحة نفسه في القديس مار توما الرسول، وعاونه عدد من الآباء، في حضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن ، مسؤول إقليم جبل عامل في حركة "أمل" ، بلدية صور علوان شرف الدين ممثلا رئيس البلدية حسن دبوق وربيع قبيسي، مدير قطاع الاسعاف والطوارئ في الصليب اللبناني الكسي نعمه، إضافة إلى وفد من "أمل" وممثلين لـ" "، أعضاء وحشد من أهالي صور والجوار.