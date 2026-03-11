تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل خلال تشييع الأعور في حمانا: نرفض تحويل الجريمة إلى مشكلة طائفية أو مذهبية

Lebanon 24
11-03-2026 | 12:22
A-
A+

شيخ العقل خلال تشييع الأعور في حمانا: نرفض تحويل الجريمة إلى مشكلة طائفية أو مذهبية
شيخ العقل خلال تشييع الأعور في حمانا: نرفض تحويل الجريمة إلى مشكلة طائفية أو مذهبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "الحرص على السلم الأهلي وتحمَّلُ مسؤوليةَ ضبط الأمور"، مطالباً بـ"إفراغ الجُهد لمسك خيوط جريمة مقتل الشاب اياد وائل الاعور وكشف الجُناة المجرمين وإنزالِ العقاب المُستحَقِّ بهم"، رافضاً "تحويلَ الجريمة وأي حادثةٍ فردية إلى مشكلةٍ طائفيةٍ أو مذهبية أو مناطقية".
 

كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال مشاركته بتشييع المغدور الشاب اياد وائل خليل الأعور في المركز الاجتماعي في بلدة حمانا – المتن الأعلى، الذي قتل مساء الاثنين الماضي في منطقة ضهر البيدر والتحقيقات الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
 
 
والقى شيخ العقل خلال التشييع كلمة قال فيها: "الموت الحقُّ يُلاقينا أينما كنَّا ومتى ما شاء القدرُ واقتضت مشيئةُ الله، وهو المتربِّصُ بنا عند كلِّ خطوة قدمٍ ورمشةِ عين. أمامَه لا يسعُنا إلّا التشبُّثَ بالإيمان والرضا والتسليم، والعودةَ إلى ما قاله الأميرُ السيِّد (قُ) في يوم وَداع نجلِه النجيب: "أيجوزُ أن يعترضَ العبدُ على ربِّه في ما أبدع، أو يَغضبَ عليه في أَخذِ ما أودَع؟"، لنُجيبَ أنفسَنا خاضعين خاشعين مردِّدين، ونحن ندمعُ دمعةَ الرضا في مواجهة صاعقة القدر، فنقول:

حَكَمَ القضـا، والحُكـمُ فينـا سيِّدُ نَرضى كما رضيَ الأميرُ السيِّــدُ وها أنت اليوم أيُّها الأخُ الحبيب الشيخ وائل، ويا أيتها العائلةُ الكريمة، تودّعون شابّاً خَلوقاً واعداً من بيتٍ كريمٍ مرتكزٍ على التقوى ومكارم الاخلاق، ومن بلدة راسخة جذورُها في أرض الجبل والوطن، بل هي نموذجٌ للعيش الواحد المشترك النابض بروح المصالحة والشراكة والوطنية. ها أنتم تدمعون دمعةَ الرضا، لا دمعةَ الاعتراض، وأنتم أمام اختبارِ قاسٍ؛ اختبارِ الموت الحقِّ، واختبارِ القتل والإجرام، لكنّكم تواجهونَه رسوخٍ في الإيمانِ وصحّةِ اليقين".


اضاف: "الاختبارُ اختباران؛ اختبارُ مواجهةِ الموت بالصبر والقَبول، واللهُ يبشِّرُ الصابرين الذين إذا أصابتهم مُصيبةٌ قالوا إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، واختبارُ مواجهةِ الإجرام والظلمِ بالحكمةِ ورباطة الجأش وضبطِ الأعصاب وتجاوزِ ردّةِ الفعل، وجميعُنا بانتظار التوصُّل إلى كشف الجُناة المجرمين وإنزالِ العقاب المُستحَقِّ بهم، وإذا كنَّا لِنقبلَ بمشيئةِ الله وقدَرِه دونما اعتراض، إلَّا أننا لا نقبلُ بتجاوز العدالة وإهمالِ الاقتصاص من القاتل المجرم، ونحن نُدركُ أنَّ شبابَ العائلة والمتن والجبل قادرون على التصرف لو أرادوا، لكنَّهم، بما يتميَّزون به من وعيٍ والتزام، لا يسمحون بالاعتداء على الأبرياء، وهم يَردُّون الأمرَ إلى أُولي الأمر؛ إلى الدولة ومؤسساتهِا الأمنيةِ والقضائية، والكلُّ يعرفُ أنَّ الركونَ الى الدولة لا يعني غضَّ النظر عن الجريمة النكراء، بل ملاحقة الفاعلين، أكانوا أفراداً أم مجموعاتٍ، من داخل الحدود أم من خارجها، وإجراء التحقيق الدقيق لكشف ملابسات الجريمة وتَبيانِ الحقيقة بالسرعة الممكنة، وإنزال أشدِّ العقوبات بكلِّ مَن يُثبِتُ التحقيقُ تورُّطَه بها، من قريبٍ أو من بعيد، إحقاقاً للحقِ، وتنفيذاً لحكم العدالة، وحسماً للفتنة، وإخماداً للغضب، وردعاً لكلِّ مَن تُسوِّل له نفسُه المسَّ بأمن الجبل والتجرُّؤِ على أبنائه".


وتابع: "نحن وإيَّاكم، صاحبَ السعادة، وبالتعاون مع الضبّاط العسكريين والأمنيين وجميعِ المسؤولين والعائلةِ الكريمة والمشايخِ الأفاضل والأخوةِ الشباب، حريصون على السلم الأهلي ونتحمَّلُ مسؤوليةَ ضبط الأمور، ونطالبُ بإفراغ الجُهد لمسك خيوط الجريمة، وفي الوقت نفسِه نرفضُ تحويلَها وتحويلَ أيةِ حادثةٍ فردية إلى مشكلةٍ طائفيةٍ أو مذهبية أو مناطقية، وسنبقى قلباً واحداً ويداً واحدة، نُبلسمُ جراحَ بعضِنا بعضاً، ونشدُّ أزرَ أهلِنا في المُلمَّات، ونقفُ وِقفةً واحدةً معاً، شيوخاً وشباباً، مدركين أن قوَّتَنا بوحدتِنا وبتماسكِنا وبتأكيد انتمائنا إلى الوطن، وسائلين الله عزَّ وجلَّ أن يحميَ بلادَنا وأن يردَّ عنها العدوانَ والقهرَ والظلم".


وختم الشيخ أبي المنى: "أَحَبَّكم اللهُ يا شيخ وائل فامتحنكم وابتلاكم، فعسى أن تكونوا وعائلتكم المُصابة من أولئك القومِ الذين يُحبُّون اللهَ ويرضَون بقضاه ويستعينون على قدَرِه بالصبر والصلاة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. لروح فقيدِنا الغالي نسألُه تعالى الرحمةَ والغفران، ولكم جميعاً عظيمَ الأجر وطِيبَ البقاء والسلامة، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة القدس: سلطات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس أشرف الأعور للتحقيق
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفداً من "التيار الوطني الحر" لبحث الأوضاع الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ضهر البيدر

العقوبات

الموحدين

الكريم

الدروز

التزام

الحكمة

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24