لبنان
مناطق لبنانية تعرّضت للقصف.. هذه آخر تطورات الميدان
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنَّ العدو
الإسرائيلي
، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عديدة.
وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي طالتها
الغارات
اعتباراً من ساعات المساء:
- الشهابية،
جنوب لبنان
- كفرا، جنوب
لبنان
- زبقين، جنوب لبنان
- برج قلاويه، جنوب لبنان
-
الخيام
، جنوب لبنان
- عيتا الشعب، جنوب لبنان
- مارون الراس، جنوب لبنان
- ياطر، جنوب لبنان
- صديقين، جنوب لبنان
- ميفدون، جنوب لبنان
- زوطر، جنوب لبنان
- دير أنطار، جنوب لبنان | القصف أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى
- أرزي، جنوب لبنان
- جبال البطم، جنوب لبنان
- صديقين، جنوب لبنان
- كفرا، جنوب لبنان | قصف مدفعي
- القنطرة، جنوب لبنان | قصف مدفعي
- الطيبة، جنوب لبنان
- الزرارية، جنوب لبنان
- البرج
الشمالي
، جنوب لبنان
- شعث،
البقاع
- دوار الكفور، جنوب لبنان
- الدوير، جنوب لبنان - استهدف منزل المواطن إبراهيم رمال
- مفرق معركة، جنوب لبنان
- تول، جنوب لبنان
- الزرارية، جنوب لبنان
- تبنين، جنوب لبنان - استشهاد 8 مواطنين
- بنت
جبيل
، جنوب لبنان
- حاريص، جنوب لبنان
- وادي حامول، جنوب لبنان
-
حربتا
، البقاع الشمالي
