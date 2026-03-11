مناطق لبنانية تعرّضت للقصف.. هذه آخر تطورات الميدان

شنَّ العدو ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عديدة.





وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي طالتها اعتباراً من ساعات المساء:



- الشهابية،

- كفرا، جنوب

- زبقين، جنوب لبنان

- برج قلاويه، جنوب لبنان

- ، جنوب لبنان

- عيتا الشعب، جنوب لبنان

- مارون الراس، جنوب لبنان

- ياطر، جنوب لبنان

- صديقين، جنوب لبنان

- ميفدون، جنوب لبنان

- زوطر، جنوب لبنان

- دير أنطار، جنوب لبنان | القصف أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى



- أرزي، جنوب لبنان





- جبال البطم، جنوب لبنان





- صديقين، جنوب لبنان





- كفرا، جنوب لبنان | قصف مدفعي





- القنطرة، جنوب لبنان | قصف مدفعي





- الطيبة، جنوب لبنان





- الزرارية، جنوب لبنان





- البرج ، جنوب لبنان





- شعث،





- دوار الكفور، جنوب لبنان





- الدوير، جنوب لبنان - استهدف منزل المواطن إبراهيم رمال





- مفرق معركة، جنوب لبنان





- تول، جنوب لبنان





- الزرارية، جنوب لبنان





- تبنين، جنوب لبنان - استشهاد 8 مواطنين





- بنت ، جنوب لبنان





- حاريص، جنوب لبنان





- وادي حامول، جنوب لبنان





- ، البقاع الشمالي