8 شهداء.. مجزرة إسرائيلية تطالُ بلدة لبنانية

أعلنت وزارة الصحّة، اليوم الأربعاء، استشهاد 8 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين - .

وذكرت " الإعلام" أن القصف جاء بواسطة طائرة حربية استهدف مبنى سكنياً تقطنه عائلات نازحة، ما أدى إلى استشهاد 5 أفراد من عائلة الحانين وآخرين من عائلة نازحة من بلدة مارون الراس.

كذلك، نفذت طائرة مسيرة معادية غارة على بلدة برعشيت، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

أيضاً، أغار الطيران المُعادي مستهدفاً بلدتي كفرا وحاريص.